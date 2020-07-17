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У Андаманских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в пятницу у Андаманских островов в Индийском океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:15
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У Андаманских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1

17:55 17.07.2020 (обновлено: 18:15 17.07.2020)
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаАндаманские острова
Андаманские острова
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Андаманские острова. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в пятницу у Андаманских островов в Индийском океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 14.03 по времени UTC (17.03 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 236 километрах к востоку от города Порт-Блэр на острове Южный Андаман. Очаг залегал на глубине 10 километров.
По данным службы, это уже не первое за сутки землетрясение в данном регионе: ранее были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,8, а также 4,6 и 5,1.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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