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У Андаманских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в пятницу у Андаманских островов в Индийском океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:55
2020-07-17T18:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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