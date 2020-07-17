Мишустин призвал найти новые меры для реализации Союзного договора

МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия могли бы найти достаточно большое количество новых мер, которые бы по-новому раскрыли возможности Союзного договора, речь идет о независимой интеграции, о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными и равноправными, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Я бы хотел отметить перспективы наших братских союзнических отношений, которые заложены в Союзном договоре. Вы были инициатором, уважаемый Александр Григорьевич, этого договора, отношений. Мне казалось бы, что если бы мы еще сделали усилие с правительством Белоруссии, в России, то могли бы найти достаточно большое количество мер, новых мер, которые бы по-новому раскрыли возможности Союзного договора", - сказал он.
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