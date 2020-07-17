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Мишустин призвал найти новые меры для реализации Союзного договора
Россия и Белоруссия могли бы найти достаточно большое количество новых мер, которые бы по-новому раскрыли возможности Союзного договора, речь идет о независимой РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:02
россия
михаил мишустин
александр лукашенко
союзное государство
белоруссия
в мире
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353
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россия, михаил мишустин, александр лукашенко, союзное государство, белоруссия, в мире

Мишустин призвал найти новые меры для реализации Союзного договора

17:55 17.07.2020 (обновлено: 19:02 17.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия могли бы найти достаточно большое количество новых мер, которые бы по-новому раскрыли возможности Союзного договора, речь идет о независимой интеграции, о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными и равноправными, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Я бы хотел отметить перспективы наших братских союзнических отношений, которые заложены в Союзном договоре. Вы были инициатором, уважаемый Александр Григорьевич, этого договора, отношений. Мне казалось бы, что если бы мы еще сделали усилие с правительством Белоруссии, в России, то могли бы найти достаточно большое количество мер, новых мер, которые бы по-новому раскрыли возможности Союзного договора", - сказал он.
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РоссияМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоСоюзное государствоБелоруссияВ мире
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