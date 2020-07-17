Лукашенко заявил, что Белоруссия останется для России близкой и родной

При этом белорусский лидер заметил, что белорусская сторона настаивает на том, чтобы все договоренности выполнялись сторонами.

"И с нашей стороны есть список, и с российской, (хотелось бы – ред.), чтобы мы выполняли эти договоренности", - подчеркнул он.