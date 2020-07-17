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Лукашенко заявил, что Белоруссия останется для России близкой и родной
Белоруссия всегда останется для России близкой и родной страной, заявил в пятницу в Минске президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:07
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евразийский экономический союз
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что Белоруссия останется для России близкой и родной

17:51 17.07.2020 (обновлено: 19:07 17.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Белоруссия всегда останется для России близкой и родной страной, заявил в пятницу в Минске президент республики Александр Лукашенко.
"Что касается наших отношений, вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь... Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека, россиянина, она останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим: народы без нас разберутся, как им жить. Но хотелось бы, чтобы и мы присутствовали при этом процессе", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с премьер-министром России Мишустиным, который ранее принял участие в заседании межправсовета ЕАЭС в белорусской столице.
При этом белорусский лидер заметил, что белорусская сторона настаивает на том, чтобы все договоренности выполнялись сторонами.
"И с нашей стороны есть список, и с российской, (хотелось бы – ред.), чтобы мы выполняли эти договоренности", - подчеркнул он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Союзное государствоРоссияЕвразийский экономический союзМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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