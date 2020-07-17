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В Тольятти на неработающем предприятии загорелся фосфорный шлам
Фосфорный шлам горит на неработающем предприятии "Фосфор" в городе Тольятти Самарской области на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:46
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В Тольятти на неработающем предприятии загорелся фосфорный шлам

17:46 17.07.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
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Пожарный. Архивное фото
САМАРА, 17 июл - РИА Новости. Фосфорный шлам горит на неработающем предприятии "Фосфор" в городе Тольятти Самарской области на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании на территории ОАО "Фосфор", которое не работает с 2003 года, поступило в 17.15 (16.15 мск).
"В 17.22 (16.22 мск) по прибытии установлено, что происходит горение фосфоршлама на площади 10 квадратных метров. В 17.52 (16.52 мск) площадь пожара составила 100 квадратных метров, объявлен ранг вызова – 1 БИС", - говорится в сообщении.
По информации ГУМЧС, погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлечено 28 человек, 8 единиц техники. Предварительная причина пожара – самовозгорание, уточнили в ведомстве.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
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В Челябинске произошел пожар в производственном цехе масляной отработки
011021
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