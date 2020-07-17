https://ria.ru/20200717/1574509786.html
В Тольятти на неработающем предприятии загорелся фосфорный шлам
Фосфорный шлам горит на неработающем предприятии "Фосфор" в городе Тольятти Самарской области на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:46
2020-07-17T17:46
самарская область
тольятти
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e386cdcc945ea925e5377cc30384ba80.jpg
https://ria.ru/20200717/1574497961.html
4
самарская область
тольятти
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e386cdcc945ea925e5377cc30384ba80.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_cca77a415f04385900d45a48b3674930.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_691cc750ef6a4b54fd2dea7ec86c5c3e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, тольятти, происшествия