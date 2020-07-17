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Лукашенко обещал рассказать Мишустину о странных вещах на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал рассказать премьеру России Михаилу Мишустину о "странных вещах", происходящих во время кампании по выборам... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T23:18
президентская кампания в белоруссии
россия
евразийский экономический союз
михаил мишустин
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Творится что-то очень странное! Народ собрался голосовать не за меня...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1f9311110157a516cd3f47f4c9ae7b86.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
президентская кампания в белоруссии, россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко обещал рассказать Мишустину о странных вещах на выборах

17:44 17.07.2020 (обновлено: 23:18 17.07.2020)
30345
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 17 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал рассказать премьеру России Михаилу Мишустину о "странных вещах", происходящих во время кампании по выборам главы Белоруссии.
"Думаю, (на встрече. — Прим. ред.) один на один мы обменяемся некоторыми мнениями и вопросами. Я расскажу, что происходит у нас (в Белоруссии. — Прим. ред.) сейчас, в электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот всякое получается, поэтому расскажу вам об этом", — заявил Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, который прибыл в Белоруссию для участия в заседании межправсовета ЕАЭС.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек, отказав двоим. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.
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Президентская кампания в БелоруссииРоссияЕвразийский экономический союзМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Творится что-то очень странное! Народ собрался голосовать не за меня...
17 июля, 19:10
Антон Зацепин
4922101732
Оказывается есть пять кандидатов ... Батька в шоке ...
17 июля, 20:35
СССергей Сафронов
191400016
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