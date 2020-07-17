Лукашенко обещал рассказать Мишустину о странных вещах на выборах

МИНСК, 17 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал рассказать премьеру России Михаилу Мишустину о "странных вещах", происходящих во время кампании по выборам главы Белоруссии.
"Думаю, (на встрече. — Прим. ред.) один на один мы обменяемся некоторыми мнениями и вопросами. Я расскажу, что происходит у нас (в Белоруссии. — Прим. ред.) сейчас, в электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот всякое получается, поэтому расскажу вам об этом", — заявил Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, который прибыл в Белоруссию для участия в заседании межправсовета ЕАЭС.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек, отказав двоим. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.