Первый замглавы МИД провел встречу с послом Финляндии

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам развития российско-финляндских отношений добрососедства, которые, как было отмечено, находятся в хорошей форме. Их отличают регулярный политический диалог на всех уровнях, налаженные торгово-экономические связи, плотные контакты министерств и ведомств, организаций и граждан", - сообщили в российском дипведомстве.