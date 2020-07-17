Первый замглавы МИД провел встречу с послом Финляндии

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов обсудил в пятницу с послом Финляндии в РФ Микко Хауталой, завершающим свою дипломатическую миссию в Москве, вопросы российско-финляндских отношений, а также международную тематику, сообщил МИД РФ.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам развития российско-финляндских отношений добрососедства, которые, как было отмечено, находятся в хорошей форме. Их отличают регулярный политический диалог на всех уровнях, налаженные торгово-экономические связи, плотные контакты министерств и ведомств, организаций и граждан", - сообщили в российском дипведомстве.
Помимо этого, как отмечается, дипломаты обсудили "ряд международных проблем".
Как сообщалось ранее, с 1 сентября послом в России станет Антти Хелантеря, а Микко Хаутала перейдет на должность посла Финляндии в США.
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