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Первый замглавы МИД провел встречу с послом Финляндии
Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов обсудил в пятницу с послом Финляндии в РФ Микко Хауталой, завершающим свою дипломатическую миссию в... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:41
владимир титов
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир титов, москва, финляндия, сша, политика

Первый замглавы МИД провел встречу с послом Финляндии

17:41 17.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПервый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов
Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов обсудил в пятницу с послом Финляндии в РФ Микко Хауталой, завершающим свою дипломатическую миссию в Москве, вопросы российско-финляндских отношений, а также международную тематику, сообщил МИД РФ.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам развития российско-финляндских отношений добрососедства, которые, как было отмечено, находятся в хорошей форме. Их отличают регулярный политический диалог на всех уровнях, налаженные торгово-экономические связи, плотные контакты министерств и ведомств, организаций и граждан", - сообщили в российском дипведомстве.
Помимо этого, как отмечается, дипломаты обсудили "ряд международных проблем".
Как сообщалось ранее, с 1 сентября послом в России станет Антти Хелантеря, а Микко Хаутала перейдет на должность посла Финляндии в США.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
15 июля, 17:41
Лавров провел встречу с послом Финляндии
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Владимир ТитовМоскваФинляндияСШАПолитика
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