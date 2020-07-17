В Китае шесть человек погибли из-за оползней

Отмечается, что сильные ливни начались в четверг утром в районе Кайчжоу. В некоторых округах выпало в общей сложности до 400 миллиметров осадков. Дожди привели к многочисленным оползням и обрушениям участков дорог. Изначально сообщалось о двух погибших и четырех пропавших без вести. По состоянию на вечер пятницы, были найдены тела всех исчезнувших, таким образом общее число жертв возросло до шести.