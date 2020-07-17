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В Китае шесть человек погибли из-за оползней
Шесть человек погибли в результате оползней, вызванных проливными дождями в крупном китайском муниципалитете Чунцин, расположенном на юго-западе Китая, сообщает РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:40
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60
китай, чунцин, в мире

В Китае шесть человек погибли из-за оползней

17:40 17.07.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль медицинской помощи в Китае
Автомобиль медицинской помощи в Китае
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль медицинской помощи в Китае. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате оползней, вызванных проливными дождями в крупном китайском муниципалитете Чунцин, расположенном на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что сильные ливни начались в четверг утром в районе Кайчжоу. В некоторых округах выпало в общей сложности до 400 миллиметров осадков. Дожди привели к многочисленным оползням и обрушениям участков дорог. Изначально сообщалось о двух погибших и четырех пропавших без вести. По состоянию на вечер пятницы, были найдены тела всех исчезнувших, таким образом общее число жертв возросло до шести.
Отмечается, что в поисково-спасательной операции приняли участие более 200 местных жителей.
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КитайЧунцинВ мире
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