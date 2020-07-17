https://ria.ru/20200717/1574509614.html
В Китае шесть человек погибли из-за оползней
Шесть человек погибли в результате оползней, вызванных проливными дождями в крупном китайском муниципалитете Чунцин, расположенном на юго-западе Китая, сообщает РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:40
2020-07-17T17:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, чунцин, в мире