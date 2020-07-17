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Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, рассказал РИА Новости директор Центра эпидемиологии и РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T20:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19

17:37 17.07.2020 (обновлено: 20:55 17.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, рассказал РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он уточнил, что любая вакцина может спровоцировать обострение, поэтому людям с хроническими болезнями необходимо проконсультироваться с врачом-иммунологом.
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Конкуренции не будет

Гинцбург также исключил конкуренцию производителей вакцины из разных стран. По его словам, на мировом рынке будет сразу несколько вакцин примерно одинаковой степени эффективности, поскольку ни одна компания самостоятельно не сможет обеспечить весь необходимый объем.
"Сколько нас живет на земном шаре? Семь с половиной миллиардов. Небольшая часть переболеет в тяжелой форме, у них возникнет иммунитет. А те, которые в легкой форме переболеют или просто будут заражены, — те не будут защищены", — сказал он.
Он подчеркнул, что единственным способом избежать болезни для таких людей станет вакцинация, для этого понадобятся совместные усилия разных производителей.
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Когда появится вакцина

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова называла лидерами по созданию вакцины Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА.
Институт имени Гамалеи уже провел клинические испытания. Центр "Вектор" намерен начать их ориентировочно через две-три недели после окончания экспертизы.
По прогнозам главы Минздрава Михаила Мурашко, первую отечественную вакцину рассчитывают зарегистрировать в середине августа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Скорее вводите вакцину, люди реально устали от этого безобразия!
17 июля, 17:54
Руслан Тлеуж
106403126158
Какая вакцина? Вы о чём? Вирус мутирует, у него уже сто толкований. Да и кто позволит ставить над собой опыты и рисковать?
17 июля, 18:11
engelchenlore
20520310105
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