Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, рассказал РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он уточнил, что любая вакцина может спровоцировать обострение, поэтому людям с хроническими болезнями необходимо проконсультироваться с врачом-иммунологом.

Конкуренции не будет

Гинцбург также исключил конкуренцию производителей вакцины из разных стран. По его словам, на мировом рынке будет сразу несколько вакцин примерно одинаковой степени эффективности, поскольку ни одна компания самостоятельно не сможет обеспечить весь необходимый объем.

"Сколько нас живет на земном шаре? Семь с половиной миллиардов. Небольшая часть переболеет в тяжелой форме, у них возникнет иммунитет. А те, которые в легкой форме переболеют или просто будут заражены, — те не будут защищены", — сказал он.

Он подчеркнул, что единственным способом избежать болезни для таких людей станет вакцинация, для этого понадобятся совместные усилия разных производителей.

Когда появится вакцина

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова называла лидерами по созданию вакцины Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА.

Институт имени Гамалеи уже провел клинические испытания. Центр "Вектор" намерен начать их ориентировочно через две-три недели после окончания экспертизы.

По прогнозам главы Минздрава Михаила Мурашко, первую отечественную вакцину рассчитывают зарегистрировать в середине августа.