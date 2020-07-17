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В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 48 тысяч
Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Португалии превысило 48 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:34
2020-07-17T17:34
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, португалия, в мире