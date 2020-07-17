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Распространение нового коронавируса
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В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 48 тысяч
Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Португалии превысило 48 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:34
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, португалия, в мире

В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 48 тысяч

17:34 17.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛиссабон
Лиссабон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лиссабон. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Португалии превысило 48 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки в стране были зафиксированы 312 случаев инфицирования и три летальных исхода. Согласно последним данным, в общей сложности в Португалии коронавирусом заразились 48 077 человек, число жертв достигло 1 682. С начала эпидемии излечились 35 150 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПортугалияВ мире
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