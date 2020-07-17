Комарова: помощь извне в борьбе с лесными пожарами в Югре пока не нужна

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июл - РИА Новости. Привлечение сил и средств со стороны федерального центра или из других регионов РФ для борьбы с лесными пожарами в Привлечение сил и средств со стороны федерального центра или из других регионов РФ для борьбы с лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе пока не требуется, заявила губернатор Югры Наталья Комарова

Согласно информации властей, с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрированы 212 лесных пожаров общей площадью 20,8 тысячи гектаров. Для сравнения, в 2019 году на эту дату суммарная площадь природных возгораний в Югре была в 11 раз меньше. При этом в 90% случаев пожары возникли из-за грозовых разрядов, в остальных к возгораниям привел человеческий фактор.

Во вторник Комарова ввела режим ЧС в лесах автономного округа, спустя два дня для оценки обстановки в регион прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин, который отметил, что ситуация в Югре "непростая, но управляемая". Зиничев призвал жестче относиться к нарушителям требований пожарной безопасности.

"Дана хорошая оценка министрами межведомственному взаимодействию. Это важно... Привлечение сил и средств из резервов федеральной "Авиалесоохраны" или из других регионов РФ для тушения лесных пожаров у нас в округе не требуется на этом этапе", - сказала Комарова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, в Югре были годы, когда число пожаров на этот период фиксировалось на отметках выше нынешних, однако площадь, пройденная пожарами в 2020-м, больше, чем в предыдущие годы. Комарова при этом отметила, что лесопожарная ситуация в регионе контролируемая, и округ работает согласно ранее разработанным планам. В ликвидации очагов задействованы в первую очередь специалисты региональной базы "Авиалесоохраны", сотрудники МЧС, окружного Центроспаса.