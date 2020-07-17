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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20200717/1574509216.html
Комарова: помощь извне в борьбе с лесными пожарами в Югре пока не нужна
Привлечение сил и средств со стороны федерального центра или из других регионов РФ для борьбы с лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе пока не... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:32
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наталья комарова
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наталья комарова

Комарова: помощь извне в борьбе с лесными пожарами в Югре пока не нужна

17:32 17.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июл - РИА Новости. Привлечение сил и средств со стороны федерального центра или из других регионов РФ для борьбы с лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе пока не требуется, заявила губернатор Югры Наталья Комарова.
Согласно информации властей, с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрированы 212 лесных пожаров общей площадью 20,8 тысячи гектаров. Для сравнения, в 2019 году на эту дату суммарная площадь природных возгораний в Югре была в 11 раз меньше. При этом в 90% случаев пожары возникли из-за грозовых разрядов, в остальных к возгораниям привел человеческий фактор.
Во вторник Комарова ввела режим ЧС в лесах автономного округа, спустя два дня для оценки обстановки в регион прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин, который отметил, что ситуация в Югре "непростая, но управляемая". Зиничев призвал жестче относиться к нарушителям требований пожарной безопасности.
"Дана хорошая оценка министрами межведомственному взаимодействию. Это важно... Привлечение сил и средств из резервов федеральной "Авиалесоохраны" или из других регионов РФ для тушения лесных пожаров у нас в округе не требуется на этом этапе", - сказала Комарова в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, в Югре были годы, когда число пожаров на этот период фиксировалось на отметках выше нынешних, однако площадь, пройденная пожарами в 2020-м, больше, чем в предыдущие годы. Комарова при этом отметила, что лесопожарная ситуация в регионе контролируемая, и округ работает согласно ранее разработанным планам. В ликвидации очагов задействованы в первую очередь специалисты региональной базы "Авиалесоохраны", сотрудники МЧС, окружного Центроспаса.
Город Ханты-Мансийск
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"Добровольные пожарные - у нас есть такой институт, он неплохо развит. Задействованы 400 человек. Прежде всего, это жители населенных пунктов, к которым огонь подходит близко, они мобилизуются самостоятельно", - добавила глава Югры.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наталья Комарова
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