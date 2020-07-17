https://ria.ru/20200717/1574509178.html
В Мали 14 человек погибли в ходе протестов
По меньшей мере 14 человек погибли, более 150 пострадали в ходе столкновений на акциях протеста против действующей власти, которые проходили в столице Мали... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:32
2020-07-17T17:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бамако, оон, мали, в мире
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
По меньшей мере 14 человек погибли, более 150 пострадали в ходе столкновений на акциях протеста против действующей власти, которые проходили в столице Мали Бамако
в конце прошлой недели, сообщается в заявлении официального представителя управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел.
"Отдел по правам человека и защиты Миссии ООН в Мали (MINUSMA) подтвердил, что по меньшей мере 14 протестующих, в том числе одна женщина и два мальчика, были убиты и 154 получили ранения", - говорится в заявлении.
Отмечается также, что по меньшей мере 200 человек были арестованы.
Троссел также призвала провести "быстрое, тщательное, прозрачное и независимое расследование предполагаемых нарушений прав человека и актов насилия, совершенных во время демонстраций".
В четверг 9 июля противники президента Мали Ибрагима Бубакара Кейты, требующие его отставки, захватили государственный телеканал в столице страны Бамако, канал прервал вещание. Протестующие, которых выйти на митинг призвала оппозиционная коалиция "Движение пятого июня", также попытались занять два крупных моста. В ходе акций происходили столкновения с полицией, которая применяла против протестующих слезоточивый газ. Впоследствии нескольких оппозиционеров, как сообщалось, задержали правоохранители.
Мали переживает период напряженности после выборов в законодательные органы в марте прошлого года.