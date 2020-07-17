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В Мали 14 человек погибли в ходе протестов
По меньшей мере 14 человек погибли, более 150 пострадали в ходе столкновений на акциях протеста против действующей власти, которые проходили в столице Мали... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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бамако, оон, мали, в мире

В Мали 14 человек погибли в ходе протестов

17:32 17.07.2020
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© AP Photo / Harouna TraoreМали
Мали
© AP Photo / Harouna Traore
Мали. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли, более 150 пострадали в ходе столкновений на акциях протеста против действующей власти, которые проходили в столице Мали Бамако в конце прошлой недели, сообщается в заявлении официального представителя управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел.
"Отдел по правам человека и защиты Миссии ООН в Мали (MINUSMA) подтвердил, что по меньшей мере 14 протестующих, в том числе одна женщина и два мальчика, были убиты и 154 получили ранения", - говорится в заявлении.
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Отмечается также, что по меньшей мере 200 человек были арестованы.
Троссел также призвала провести "быстрое, тщательное, прозрачное и независимое расследование предполагаемых нарушений прав человека и актов насилия, совершенных во время демонстраций".
В четверг 9 июля противники президента Мали Ибрагима Бубакара Кейты, требующие его отставки, захватили государственный телеканал в столице страны Бамако, канал прервал вещание. Протестующие, которых выйти на митинг призвала оппозиционная коалиция "Движение пятого июня", также попытались занять два крупных моста. В ходе акций происходили столкновения с полицией, которая применяла против протестующих слезоточивый газ. Впоследствии нескольких оппозиционеров, как сообщалось, задержали правоохранители.
Мали переживает период напряженности после выборов в законодательные органы в марте прошлого года.
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