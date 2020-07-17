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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574509143.html
В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 341
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 26 636, за сутки инфекция выявлена еще у 471 человека, всего в стране умер 341 человек... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
азербайджан
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, азербайджан, в мире

В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 341

17:30 17.07.2020
207
© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 17 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 26 636, за сутки инфекция выявлена еще у 471 человека, всего в стране умер 341 человек с COVID-19, сообщил в пятницу оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлен еще 471 случай заражения коронавирусом, 549 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 26 636 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 17 805 человек вылечились, 341 скончался, 8 490 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии было проведено 610 523 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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