В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 341

"В Азербайджане выявлен еще 471 случай заражения коронавирусом, 549 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 26 636 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 17 805 человек вылечились, 341 скончался, 8 490 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.