https://ria.ru/20200717/1574509089.html
РЖД заявили о росте загрузки пассажирских поездов
РЖД в настоящее время фиксируют загрузку поездов дальнего следования 70-80%, но не хотят ее увеличивать из-за ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:30
2020-07-17T18:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
петр иванов
коронавирусы
дмитрий пегов
федеральная пассажирская компания
ржд
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574460439_0:157:3083:1891_1400x0_80_0_0_5348ecb0e4d655d5427b6e861b7fc53a.jpg
https://ria.ru/20200715/1574360618.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574460439_0:157:3083:1891_1400x0_80_0_0_5348ecb0e4d655d5427b6e861b7fc53a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574460439_176:0:2907:2048_1400x0_80_0_0_e3f476a9e3076ad44f9e1babe93fcc22.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574460439_518:0:2566:2048_1400x0_80_0_0_22bac613de644dc2719355d39bff4d5f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петр иванов, коронавирусы, дмитрий пегов, федеральная пассажирская компания, ржд, экономика