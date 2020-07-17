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РЖД заявили о росте загрузки пассажирских поездов
РЖД в настоящее время фиксируют загрузку поездов дальнего следования 70-80%, но не хотят ее увеличивать из-за ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петр иванов, коронавирусы, дмитрий пегов, федеральная пассажирская компания, ржд, экономика

РЖД заявили о росте загрузки пассажирских поездов

17:30 17.07.2020 (обновлено: 18:00 17.07.2020)
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© Фото : пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"Пассажирский поезд
Пассажирский поезд
© Фото : пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. РЖД в настоящее время фиксируют загрузку поездов дальнего следования 70-80%, но не хотят ее увеличивать из-за ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов.
Гендиректор "дочки" РЖД "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов в конце июня в эфире телеканала "Россия 24" сообщал, что загрузка дальних поездов "дочки" РЖД в июне превышает 50%.
"Мы стараемся не допускать, что битком поезда шли, это сейчас не нужно. Стараемся держать заполняемость на уровне 70-80%, чтобы пассажирам было комфортно", - пояснил Пегов.
Он добавил, что это "хорошая загрузка".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Петр ИвановКоронавирусыДмитрий ПеговФедеральная пассажирская компанияРЖДЭкономика
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