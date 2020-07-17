Аксенов назвал реакцию Киева на поправки в конституцию России истерикой

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Глава Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ожидаемым призыв украинского парламента осудить проведение общероссийского голосования по поправкам в конституцию РФ в Крыму, так как свободное волеизъявление крымчан "традиционно вызывает в Киеве истерику".

Верховная рада Украины призвала членов парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций осудить проведение голосования в Крыму. Заявление принято в пятницу. Его поддержали 306 парламентариев.

"Ожидаемая реакция. Свободное волеизъявление крымчан традиционно вызывает в Киеве истерику. Махать кулаками после драки и плакать по волосам, потеряв голову, - обычное занятие украинской власти после 2014 года. Так было при Порошенко, так происходит и при Зеленском", - написал Аксенов на своей "ВКонтакте".

По его словам, киевские политики практически каждый день засоряют информационное пространство заявлениями "разной степени идиотизма".

"Главная цель киевских политических артистов разговорного жанра - создавать негативный информационный шум вокруг российского полуострова. Их непрерывный бубнеж мы слышим вот уже больше шести лет. Искать в нем логику и здравый смысл - все равно что пытаться анализировать бред шизофреника", - подчеркнул Аксенов.

По его словам, реальный эффект от подобного "словоизвержения" нулевой, на ситуацию в Крыму оно никак не влияет.

"А вот Украина под бесконечные вопли о "возвращении" полуострова продолжает деградировать, вымирать и расползаться по швам", - заключил Аксенов.