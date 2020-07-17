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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200717/1574508997.html
Аксенов назвал реакцию Киева на поправки в конституцию России истерикой
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ожидаемым призыв украинского парламента осудить проведение общероссийского голосования по поправкам в конституцию РФ в Крыму,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:28
голосование по поправкам в конституцию
россия
сергей аксенов (политик)
петр порошенко
верховная рада украины
киев
украина
в мире
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353
60
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россия, сергей аксенов (политик), петр порошенко, верховная рада украины, киев, украина, в мире

Аксенов назвал реакцию Киева на поправки в конституцию России истерикой

17:28 17.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ожидаемым призыв украинского парламента осудить проведение общероссийского голосования по поправкам в конституцию РФ в Крыму, так как свободное волеизъявление крымчан "традиционно вызывает в Киеве истерику".
Верховная рада Украины призвала членов парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций осудить проведение голосования в Крыму. Заявление принято в пятницу. Его поддержали 306 парламентариев.
"Ожидаемая реакция. Свободное волеизъявление крымчан традиционно вызывает в Киеве истерику. Махать кулаками после драки и плакать по волосам, потеряв голову, - обычное занятие украинской власти после 2014 года. Так было при Порошенко, так происходит и при Зеленском", - написал Аксенов на своей "ВКонтакте".
По его словам, киевские политики практически каждый день засоряют информационное пространство заявлениями "разной степени идиотизма".
"Главная цель киевских политических артистов разговорного жанра - создавать негативный информационный шум вокруг российского полуострова. Их непрерывный бубнеж мы слышим вот уже больше шести лет. Искать в нем логику и здравый смысл - все равно что пытаться анализировать бред шизофреника", - подчеркнул Аксенов.
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По его словам, реальный эффект от подобного "словоизвержения" нулевой, на ситуацию в Крыму оно никак не влияет.
"А вот Украина под бесконечные вопли о "возвращении" полуострова продолжает деградировать, вымирать и расползаться по швам", - заключил Аксенов.
Голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля. За принятие поправок проголосовали 77,92%. Они вступили в силу 4 июля. Одна из поправок гласит, что Российская Федерация защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Все действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории государства, а также призывы к ним не допускаются.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияСергей Аксенов (политик)Петр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
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