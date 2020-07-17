Врач рассказал, когда нельзя самостоятельно удалять клеща

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Врач общей практики, заведующему отделением неотложной и экстренной помощи Европейского Медицинского Центра Александр Доленко в беседе с " Врач общей практики, заведующему отделением неотложной и экстренной помощи Европейского Медицинского Центра Александр Доленко в беседе с " Комсомольской правдой " напомнил , что пытаться самостоятельно вытащить сильно присосавшегося клеща может быть опасно.

Вероятность того, что в организм попадут бактерии или вирусы увеличивается в зависимости от времени, в течение которого клещ находится, присосавшись к телу человека. Удалить клеща можно самостоятельно при помощи подсолнечного масла и пинцета, а место укуса нужно обработать йодом, зеленой или спиртом. Однако если случаи, когда самому не стоит этого делать.

"Если вы видите только брюшко, а вокруг места присасывания появился отек и покраснения, - это признак того, что клещ на теле находится довольно долго", — пояснил Доленко.

По его словам, это означает, что в организм могло попасть немало слюны клеща, а вместе с ней и бактерий. Однако, в таком случае даже специалисту будет его сложно удалить.

"Может случиться так, что оторвутся один или два зубчика клеща, что может привести к воспалению мягких тканей, нагноению, образованию абсцессов", — рассказал врач.