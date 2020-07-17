https://ria.ru/20200717/1574508863.html
Врач рассказал, когда нельзя самостоятельно удалять клеща
Врач общей практики, заведующему отделением неотложной и экстренной помощи Европейского Медицинского Центра Александр Доленко в беседе с "Комсомольской правдой" РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:27
2020-07-17T17:27
клещ
россия
общество
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РИА Новости
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клещ, россия, общество
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Врач общей практики, заведующему отделением неотложной и экстренной помощи Европейского Медицинского Центра Александр Доленко в беседе с "Комсомольской правдой
" напомнил , что пытаться самостоятельно вытащить сильно присосавшегося клеща
может быть опасно.
Вероятность того, что в организм попадут бактерии или вирусы увеличивается в зависимости от времени, в течение которого клещ находится, присосавшись к телу человека. Удалить клеща можно самостоятельно при помощи подсолнечного масла и пинцета, а место укуса нужно обработать йодом, зеленой или спиртом. Однако если случаи, когда самому не стоит этого делать.
"Если вы видите только брюшко, а вокруг места присасывания появился отек и покраснения, - это признак того, что клещ на теле находится довольно долго", — пояснил Доленко.
По его словам, это означает, что в организм могло попасть немало слюны клеща, а вместе с ней и бактерий. Однако, в таком случае даже специалисту будет его сложно удалить.
"Может случиться так, что оторвутся один или два зубчика клеща, что может привести к воспалению мягких тканей, нагноению, образованию абсцессов", — рассказал врач.
При высокой температуре, слабости, ломоте в мышцах, головной боле и тошноте нужно немедленно обратиться ко врачу. Клеща также нужно отвезти на исследование на наличие вирусов и бактерий. При его потере через две недели нужно сдать кровь на антитела к вирусу энцефалита и бактериям бореллиям.