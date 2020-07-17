https://ria.ru/20200717/1574508645.html
Россия предложила создать в ЕАЭС специальную систему по трудовой миграции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российская сторона считает важным создать на пространстве ЕАЭС специализированную информационную... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:23
2020-07-17T17:23
евразийский экономический союз
михаил мишустин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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евразийский экономический союз, михаил мишустин, экономика
МИНСК, 17 июл – РИА Новости.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
заявил, что российская сторона считает важным создать на пространстве ЕАЭС
специализированную информационную систему в сфере трудовой миграции, также было бы полезным участие Евразийского банка развития в проработке цифрового проекта для поиска вакансий.
"На площадке ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия – ред.) идет работа над предложенным Россией цифровым проектом "Унифицированная система поиска "Работа без границ". Мне кажется, здесь также было бы полезным, чтобы наш ЕАБР - банк развития - принимал в этом участие", - сказал Мишустин в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета.
Он напомнил, что этот проект обеспечит доступ к информации о вакансиях и соискателях на соответствующих ресурсах государств-членов союза.
"Считаем важным также создать специализированную информационную систему в сфере трудовой миграции", - заявил российский премьер.
Глава кабмина уточнил, что нормативные и проектные аспекты формирования цифровой повестки ЕАЭС будут обсуждаться и в рамках нынешнего заседания межправсовета.
"Принятые нами решения заложили уже достаточно прочный фундамент для совместной работы, стартовали первые цифровые проекты в таких значимых отраслях, как промышленность, транспорт, рынок труда", - добавил Мишустин.