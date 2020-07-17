Россия предложила создать в ЕАЭС специальную систему по трудовой миграции

"На площадке ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия – ред.) идет работа над предложенным Россией цифровым проектом "Унифицированная система поиска "Работа без границ". Мне кажется, здесь также было бы полезным, чтобы наш ЕАБР - банк развития - принимал в этом участие", - сказал Мишустин в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета.