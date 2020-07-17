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Россия предложила создать в ЕАЭС специальную систему по трудовой миграции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российская сторона считает важным создать на пространстве ЕАЭС специализированную информационную... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:23
евразийский экономический союз
михаил мишустин
экономика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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евразийский экономический союз, михаил мишустин, экономика

Россия предложила создать в ЕАЭС специальную систему по трудовой миграции

17:23 17.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкСовместное фотографирование глав делегаций Евразийского межправительственного совета в Минске
Совместное фотографирование глав делегаций Евразийского межправительственного совета в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Совместное фотографирование глав делегаций Евразийского межправительственного совета в Минске
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российская сторона считает важным создать на пространстве ЕАЭС специализированную информационную систему в сфере трудовой миграции, также было бы полезным участие Евразийского банка развития в проработке цифрового проекта для поиска вакансий.
"На площадке ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия – ред.) идет работа над предложенным Россией цифровым проектом "Унифицированная система поиска "Работа без границ". Мне кажется, здесь также было бы полезным, чтобы наш ЕАБР - банк развития - принимал в этом участие", - сказал Мишустин в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
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Россия предложила ЕАЭС использовать свои таможенные наработки
Он напомнил, что этот проект обеспечит доступ к информации о вакансиях и соискателях на соответствующих ресурсах государств-членов союза.
"Считаем важным также создать специализированную информационную систему в сфере трудовой миграции", - заявил российский премьер.
Глава кабмина уточнил, что нормативные и проектные аспекты формирования цифровой повестки ЕАЭС будут обсуждаться и в рамках нынешнего заседания межправсовета.
"Принятые нами решения заложили уже достаточно прочный фундамент для совместной работы, стартовали первые цифровые проекты в таких значимых отраслях, как промышленность, транспорт, рынок труда", - добавил Мишустин.
Первое заседание межправительственного совета ЕАЭС. 6 февраля 2015 года
Вчера, 07:23
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
1210123
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Евразийский экономический союзМихаил МишустинЭкономика
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