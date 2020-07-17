В России будут производить оксфордскую вакцину от коронавируса

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российская фармкомпания "Р-Фарм" по договоренности с AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от COVID-19, в том числе, для последующего экспорта в 30-50 стран, сообщил председатель совета директоров и основатель компании "Р-Фарм" Алексей Репик.
"Мы это свое намерение оформили в виде подписанного соглашения в области производства и поставки вакцины, которая разработана AstraZeneca и Оксфордским университетом, используя технологические возможности "Р-Фарм" для реализации проекта. Причем "Р-Фарм" будет выступать в роли своего рода хаба для поставок вакцины в огромное количество стран - в 30-50 стран, включая страны Ближнего Востока, включая страны Юго-Восточной Азии, страны Европы, естественно СНГ, и естественно Россия... Естественно, Россия всегда для нас высший приоритет", - сказал Репик в эфире телеканала "Россия 24".
В Великобритании вакцины от COVID-19 разрабатывают два научных центра: Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне. Разрабатываемая в Оксфорде вакцина от COVID-19 начала испытываться на людях с 23 апреля. Позднее стало известно, что партнером исследований стала фармацевтическая компания AstraZeneca.
"Мы совместно с Оксфордом разрабатываем вакцину (от COVID-19 - ред.), мы ее исследуем совместно с Оксфордским университетом. Можем ли мы произвести ее для всего мира сами? Нет, конечно, мы не обладаем такими производственными возможностями. И вот здесь мы заключаем сотрудничество по всему миру для производства нескольких миллиардов, наверное, доз в случае, если эта вакцина окажется эффективной. Она еще не доказала свою эффективность", - сказала гендиректор AstraZeneca Россия и Евразия Ирина Панарина.
По ее словам, исследования продолжаются, однако предварительные данные говорят "о позитивном иммунном ответе с точки зрения антител и T-клеток". "Я считаю, что на основании этих первых данных вполне возможно вакцина AstraZeneca и другие вакцины могут быть рассмотрены регуляторными органами различных стран на предмет такого одобрения на условиях для того, чтобы все-таки можно было бы как можно скорее начать защищать население, особенно из высоких групп риска...", - сообщила она в эфире телеканала "Россия 24".
ГК "Р-Фарм" специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает на территории РФ, а также в странах СНГ, США, Германии, Японии. Среди акционеров - основатель компании Алексей Репик и японская компания Mitsui (10%). Долей "Р-Фарм" также владеет РФПИ через Российско-японский инвестфонд.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
7 июля, 09:30Спасительное средство: как разрабатывают вакцины