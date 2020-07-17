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В России будут производить оксфордскую вакцину от коронавируса
Российская фармкомпания "Р-Фарм" по договоренности с AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от COVID-19, в том числе, для последующего... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
алексей репик
astrazeneca
р-фарм
оксфордский университет
великобритания
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Даже так? Я искренне думал что у нас хотя бы видимость того что вакцина чисто российская создадут.
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В России будут производить оксфордскую вакцину от коронавируса

17:23 17.07.2020 (обновлено: 18:31 17.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российская фармкомпания "Р-Фарм" по договоренности с AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от COVID-19, в том числе, для последующего экспорта в 30-50 стран, сообщил председатель совета директоров и основатель компании "Р-Фарм" Алексей Репик.
"Мы это свое намерение оформили в виде подписанного соглашения в области производства и поставки вакцины, которая разработана AstraZeneca и Оксфордским университетом, используя технологические возможности "Р-Фарм" для реализации проекта. Причем "Р-Фарм" будет выступать в роли своего рода хаба для поставок вакцины в огромное количество стран - в 30-50 стран, включая страны Ближнего Востока, включая страны Юго-Восточной Азии, страны Европы, естественно СНГ, и естественно Россия... Естественно, Россия всегда для нас высший приоритет", - сказал Репик в эфире телеканала "Россия 24".
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
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В Великобритании вакцины от COVID-19 разрабатывают два научных центра: Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне. Разрабатываемая в Оксфорде вакцина от COVID-19 начала испытываться на людях с 23 апреля. Позднее стало известно, что партнером исследований стала фармацевтическая компания AstraZeneca.
"Мы совместно с Оксфордом разрабатываем вакцину (от COVID-19 - ред.), мы ее исследуем совместно с Оксфордским университетом. Можем ли мы произвести ее для всего мира сами? Нет, конечно, мы не обладаем такими производственными возможностями. И вот здесь мы заключаем сотрудничество по всему миру для производства нескольких миллиардов, наверное, доз в случае, если эта вакцина окажется эффективной. Она еще не доказала свою эффективность", - сказала гендиректор AstraZeneca Россия и Евразия Ирина Панарина.
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По ее словам, исследования продолжаются, однако предварительные данные говорят "о позитивном иммунном ответе с точки зрения антител и T-клеток". "Я считаю, что на основании этих первых данных вполне возможно вакцина AstraZeneca и другие вакцины могут быть рассмотрены регуляторными органами различных стран на предмет такого одобрения на условиях для того, чтобы все-таки можно было бы как можно скорее начать защищать население, особенно из высоких групп риска...", - сообщила она в эфире телеканала "Россия 24".
ГК "Р-Фарм" специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает на территории РФ, а также в странах СНГ, США, Германии, Японии. Среди акционеров - основатель компании Алексей Репик и японская компания Mitsui (10%). Долей "Р-Фарм" также владеет РФПИ через Российско-японский инвестфонд.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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2111643672
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлексей РепикAstraZenecaР-фармОксфордский университетВеликобританияОбщество
Популярные комментарии
Даже так? Я искренне думал что у нас хотя бы видимость того что вакцина чисто российская создадут.
17 июля, 18:02
ВПВацлав Петров
3071003
В России либералы и коллаборанты у власти.
17 июля, 22:32
Max Giz
2600102
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