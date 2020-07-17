В России будут производить оксфордскую вакцину от коронавируса

По ее словам, исследования продолжаются, однако предварительные данные говорят "о позитивном иммунном ответе с точки зрения антител и T-клеток". "Я считаю, что на основании этих первых данных вполне возможно вакцина AstraZeneca и другие вакцины могут быть рассмотрены регуляторными органами различных стран на предмет такого одобрения на условиях для того, чтобы все-таки можно было бы как можно скорее начать защищать население, особенно из высоких групп риска...", - сообщила она в эфире телеканала "Россия 24".