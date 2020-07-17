В Риме концертный зал назвали в честь Морриконе

РИМ, 17 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Городской совет Городской совет Рима , так называемая Капитолийская ассамблея, в пятницу присвоил имя скончавшегося композитора Эннио Морриконе крупному музыкальному комплексу Auditorium Parco della Musica.

В заседании выборного органа, посвященном памяти музыканта, приняли участие музыканты Национальной академии Санта-Чечилия, которые исполнили несколько произведений Морриконе.

"Auditorium был его домом, мы были действительно впечатлены скоростью и внезапностью, с которой было принято решение дать ему имя", - заявил сын композитора Марко.

Ассамблея выступила за присвоение музыкальному комплексу имени Морриконе единогласно. Кроме того, запущен процесс увековечивания памяти маэстро в одном из городских топонимов.

Parco della Musica расположен в северной части города, на территории, где в 1960 году проходили Летние Олимпийские Игры. Мультифункциональный комплекс, состоящий из нескольких концертных залов общей вместимостью свыше 7 тысяч человек, был спроектирован итальянским архитектором Ренцо Пьяно.

"Я уверена, что это посвящение поддерживают жители Рима и не только. Морриконе заслуживает того, чтобы Рим продолжал его любить и помнить", - приводятся на сайте мэрии слова римского градоначальника Вирджинии Раджи