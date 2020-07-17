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https://ria.ru/20200717/1574508448.html
В Риме концертный зал назвали в честь Морриконе
Городской совет Рима, так называемая Капитолийская ассамблея, в пятницу присвоил имя скончавшегося композитора Эннио Морриконе крупному музыкальному комплексу... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:22
культура
эннио морриконе
рим
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эннио морриконе, рим, в мире

В Риме концертный зал назвали в честь Морриконе

17:22 17.07.2020
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© AP Photo / Boris GrdanoskiИтальянский композитор Эннио Морриконе дирижирует в древнем театре в Охриде
Итальянский композитор Эннио Морриконе дирижирует в древнем театре в Охриде
© AP Photo / Boris Grdanoski
Итальянский композитор Эннио Морриконе дирижирует в древнем театре в Охриде. Архивное фото
РИМ, 17 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Городской совет Рима, так называемая Капитолийская ассамблея, в пятницу присвоил имя скончавшегося композитора Эннио Морриконе крупному музыкальному комплексу Auditorium Parco della Musica.
В заседании выборного органа, посвященном памяти музыканта, приняли участие музыканты Национальной академии Санта-Чечилия, которые исполнили несколько произведений Морриконе.
Композитор и дирижер Эннио Морриконе
6 июля, 14:49Культура
Эта музыка будет вечной. Памяти Эннио Морриконе
"Auditorium был его домом, мы были действительно впечатлены скоростью и внезапностью, с которой было принято решение дать ему имя", - заявил сын композитора Марко.
Ассамблея выступила за присвоение музыкальному комплексу имени Морриконе единогласно. Кроме того, запущен процесс увековечивания памяти маэстро в одном из городских топонимов.
Parco della Musica расположен в северной части города, на территории, где в 1960 году проходили Летние Олимпийские Игры. Мультифункциональный комплекс, состоящий из нескольких концертных залов общей вместимостью свыше 7 тысяч человек, был спроектирован итальянским архитектором Ренцо Пьяно.
"Я уверена, что это посвящение поддерживают жители Рима и не только. Морриконе заслуживает того, чтобы Рим продолжал его любить и помнить", - приводятся на сайте мэрии слова римского градоначальника Вирджинии Раджи.
Морриконе скончался на 92-м году жизни в ночь на понедельник 6 июля в одной из римских клиник, где он находился некоторое время после перелома шейки бедра. Чувствуя приближение смерти, в больнице маэстро решил сам написать свой некролог. На следующий день композитора похоронили в присутствии самого узкого круга близких.
Итальянский композитор Эннио Морриконе
7 июля, 16:59Культура
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КультураЭннио МорриконеРимВ мире
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