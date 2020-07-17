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В Карелии произошел выброс технического масла в реку из Ондской ГЭС
Выброс технического масла массой порядка 300 килограммов в реку Онда из Ондской ГЭС произошел в Карелии, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМЧС. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:20
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика карелия
происшествия
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республика карелия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия, происшествия

В Карелии произошел выброс технического масла в реку из Ондской ГЭС

17:20 17.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Выброс технического масла массой порядка 300 килограммов в реку Онда из Ондской ГЭС произошел в Карелии, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМЧС.
"Днем произошла утечка масла из Ондской ГЭС в акваторию реки Онда в районе населенного пункта Идель. В 16.00 была запланирована установка боновых заграждений, боны устанавливаются", - сказал собеседник агентства.
По его словам, масса попавшего в акваторию реки масла составляет около 300 килограммов. Последствия устраняются.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КарелияПроисшествия
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