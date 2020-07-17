Украинского экс-министра вызывают на допросы по делу о взятке в $6 млн

КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Украинского экс-министра экологии времен правления Виктора Януковича Николая Злочевского вызывают на допросы по делу о даче 6 миллионов долларов взятки руководителям антикоррупционных органов, сообщается в пятницу на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.
"Повестка о вызове Злочевского Николая Владиславовича, зарегистрированного по адресу: город Киев, улица Рейтарская. Вам необходимо прибыть 21 июля 2020 года в 15.30 (совпадает с мск - ред.), 22 июля 2020 года в 14.30 и 23 июля 2020 года в 11.30 в Национальное антикоррупционное бюро Украины по адресу: город Киев, улица Сурикова, дом 3 для допроса по уголовному делу №52020000000000362 от 3 июня 2020 года", - сообщается на сайте.
Двенадцатого июня украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела. Взятка предлагалась за закрытие дела о растрате имущества и отмывании доходов, полученных преступным путем.
Среди задержанных - первый заместитель начальника ГУ государственной налоговой службы в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с Злочевским и бывший руководитель одного из департаментов государственной фискальной службы Украины. Позже офис генпрокурора начал служебное расследование по факту незаконного вмешательства в единый реестр досудебных расследований.
По одной из версий, взятка предлагалась за закрытие дела относительно компании Burisma, где фигурирует Злочевский. Три человека задержаны по делу о предложении взятки. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил в субботу, что бывший вице-президент США Джозеф Байден и его сын Хантер не фигурируют в деле о предложении взятки руководству антикоррупционных органов, оно касается стабилизационного кредита Национального банка Украины одному из банков. Burisma Group заявила, что ее сотрудники не имеют никакого отношения к даче взятке руководству антикоррупционных органов за закрытие уголовного дела, в котором фигурирует Злочевский.