Украинского экс-министра вызывают на допросы по делу о взятке в $6 млн

Сын за отца, и наоборот: как и за что Байден увольнял генпрокурора Украины

Вице-президент США Джо Байден похвастался, что по его настоянию был уволен украинский генпрокурор. Захар Виноградов объясняет подоплеку этой почти детективной истории.