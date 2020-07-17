Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574507889.html
Украинского экс-министра вызывают на допросы по делу о взятке в $6 млн
Украинского экс-министра экологии времен правления Виктора Януковича Николая Злочевского вызывают на допросы по делу о даче 6 миллионов долларов взятки... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:16
николай злочевский
назар холодницкий
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155668/80/1556688090_0:187:1801:1200_1400x0_80_0_0_61ee5a885175b12f4d13d6af0948be84.jpg
https://ria.ru/20200603/1572405588.html
https://ria.ru/20160825/1475174558.html
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155668/80/1556688090_0:187:1801:1200_1400x0_80_0_0_61ee5a885175b12f4d13d6af0948be84.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155668/80/1556688090_93:0:1693:1200_1400x0_80_0_0_211fa768099383b0d1df2802bfb5af23.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155668/80/1556688090_293:0:1493:1200_1400x0_80_0_0_bbba93ba67369b3baeabb9930113337c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай злочевский, назар холодницкий, киев, в мире

Украинского экс-министра вызывают на допросы по делу о взятке в $6 млн

17:16 17.07.2020
141
© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
© Фото : НАБУ
КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Украинского экс-министра экологии времен правления Виктора Януковича Николая Злочевского вызывают на допросы по делу о даче 6 миллионов долларов взятки руководителям антикоррупционных органов, сообщается в пятницу на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.
"Повестка о вызове Злочевского Николая Владиславовича, зарегистрированного по адресу: город Киев, улица Рейтарская. Вам необходимо прибыть 21 июля 2020 года в 15.30 (совпадает с мск - ред.), 22 июля 2020 года в 14.30 и 23 июля 2020 года в 11.30 в Национальное антикоррупционное бюро Украины по адресу: город Киев, улица Сурикова, дом 3 для допроса по уголовному делу №52020000000000362 от 3 июня 2020 года", - сообщается на сайте.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
3 июня, 14:20
Депутат Рады заявил о новых коррупционных схемах украинских политиков
Двенадцатого июня украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела. Взятка предлагалась за закрытие дела о растрате имущества и отмывании доходов, полученных преступным путем.
Среди задержанных - первый заместитель начальника ГУ государственной налоговой службы в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с Злочевским и бывший руководитель одного из департаментов государственной фискальной службы Украины. Позже офис генпрокурора начал служебное расследование по факту незаконного вмешательства в единый реестр досудебных расследований.
По одной из версий, взятка предлагалась за закрытие дела относительно компании Burisma, где фигурирует Злочевский. Три человека задержаны по делу о предложении взятки. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил в субботу, что бывший вице-президент США Джозеф Байден и его сын Хантер не фигурируют в деле о предложении взятки руководству антикоррупционных органов, оно касается стабилизационного кредита Национального банка Украины одному из банков. Burisma Group заявила, что ее сотрудники не имеют никакого отношения к даче взятке руководству антикоррупционных органов за закрытие уголовного дела, в котором фигурирует Злочевский.
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден во время встречи в Вашингтоне. Март 2016 года
25 августа 2016, 10:05
Сын за отца, и наоборот: как и за что Байден увольнял генпрокурора УкраиныВице-президент США Джо Байден похвастался, что по его настоянию был уволен украинский генпрокурор. Захар Виноградов объясняет подоплеку этой почти детективной истории.
080000
Обсудить 0
Николай ЗлочевскийНазар ХолодницкийКиевВ мире
Рекомендуем
Фотография, опубликованная на странице Канье Уэста в Twitter
Канье Уэст опубликовал фотографию скалы президентов США со своим лицом
Улица подтопленного дачного поселка районе в Московской области
В Подмосковье 52 дома остаются подтопленными из-за непогоды
Процесс заморозки плазмы
В Петербурге доноры плазмы с антителами к COVID-19 получат выплаты
Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
В Армении оценили ситуацию на границе с Азербайджаном
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Аксенов назвал реакцию Киева на поправки в конституцию России истерикой
Участники акции против Brexit в Лондоне
Британии нужны веские доказательства "вмешательства" России, заявила UKIP
Рауф Арашуков
Мосгорсуд продлил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Против Киева начали расследование о незакрытии неба при крушении MH17
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
В России будут производить оксфордскую вакцину от коронавируса
Итальянский композитор Эннио Морриконе дирижирует в древнем театре в Охриде
В Риме концертный зал назвали в честь Морриконе
Социальная сеть Twitter
Эксперт считает, что взлом Twitter провели профессионалы
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт прокомментировал угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
Пранкер рассказал, кто помог дозвониться до президента Польши
Томография мумии
Мумия в израильском музее оказалась сделана из зерна
Принцесса Беатрис Йоркская и итальянский аристократ и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
02:27Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
Лента новостейМолния