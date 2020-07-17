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В Подмосковье 52 дома остаются подтопленными из-за непогоды
Почти 140 дачных участков и 52 дома остаются подтопленными в Московской области после сильных дождей, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:16
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье 52 дома остаются подтопленными из-за непогоды

17:16 17.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУлица подтопленного дачного поселка районе в Московской области
Улица подтопленного дачного поселка районе в Московской области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Улица подтопленного дачного поселка районе в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Почти 140 дачных участков и 52 дома остаются подтопленными в Московской области после сильных дождей, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.
В четверг сообщалось о 238 подтопленных участках и 64 дачных домах.
"По состоянию на 16.00 17.07.2020 в четырех муниципальных образованиях (4 СНТ, 4 населенных пункта) остаются подтопленными: 137 дачных участков,...52 дачных дома,... два участка дорог размыты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пятницу 101 дачный участок, а также 12 домов и три участка дороги были освобождены от воды.
Сотрудники МЧС
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
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