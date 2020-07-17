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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574507556.html
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 20 494
Число выявленных заболевших с диагнозом COVID-19 в Молдавии за сутки выросло на 230, до 20494, всего с начала пандемии умерли 675 человек, сообщила в пятницу... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:12
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
воз
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире

В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 20 494

17:12 17.07.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Число выявленных заболевших с диагнозом COVID-19 в Молдавии за сутки выросло на 230, до 20494, всего с начала пандемии умерли 675 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 20264 зарегистрированных случаях коронавируса, 666 из которых стали летальными.
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"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 230 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 20494. Всего 13913 человек были вылечены, а 675 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
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