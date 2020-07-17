В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 20 494

Ранее власти Молдавии сообщили о 20264 зарегистрированных случаях коронавируса, 666 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 230 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 20494. Всего 13913 человек были вылечены, а 675 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.