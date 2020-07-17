РЖД потребуется три дня для возобновления поездов в Белоруссию

"Мы строго придерживаемся всех рекомендаций, которые необходимы, в том числе у нас сейчас именно по калининградскому поезду существует ограничение 100 человек, поэтому здесь переговоры по всем направлениям ведутся, но мы восстановим быстро прямые поезда с Санкт-Петербургом и с Москвой с Минском, здесь нет никаких проблем", - добавил он.