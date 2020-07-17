https://ria.ru/20200717/1574506847.html
РЖД потребуется три дня для возобновления поездов в Белоруссию
РЖД с момента разрешения властей потребуется три дня для возобновления пассажирского железнодорожного сообщения с Белоруссией, первыми поездами в Минск могут... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:25
2020-07-17T17:25
дмитрий пегов
михаил мишустин
ржд
москва
белоруссия
калининград
общество
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дмитрий пегов, михаил мишустин, ржд, москва, белоруссия, калининград, общество
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости/Прайм. РЖД
с момента разрешения властей потребуется три дня для возобновления пассажирского железнодорожного сообщения с Белоруссией
, первыми поездами в Минск могут стать курсирующие сейчас между Калининградом и городами РФ, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов
.
Движение пассажирских поездов было остановлено между странами из-за ситуации с коронавирусом. Премьер Белоруссии Роман Головченко 14 июля сообщил, что на переговорах в Москве обсудил со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным вопрос о возобновлении транспортного сообщения между странами, в ходе встречи стало известно, что РФ планирует восстановить его в ближайшие дни.
"Три дня (потребуется для восстановления - ред.). Ровно настолько, чтобы сработала система "Экспресс" (по продаже билетов - ред.). Если мы говорим о калининградском поезде, там у нас остановка есть (сейчас техническая, без высадки и посадки - ред.), мы ее снимем и возобновим сразу поездки", - сообщил Пегов в пятницу.
Он утвердительно ответил на вопрос, станут ли первыми поездами в сообщении с Белоруссией курсирующие уже между Калининградом и другими городами РФ.
"Первые, конечно, самые быстрые, это будут калининградские поезда, потому что они уже ходят и останавливаются каждый день", - сказал Пегов.
"Мы строго придерживаемся всех рекомендаций, которые необходимы, в том числе у нас сейчас именно по калининградскому поезду существует ограничение 100 человек, поэтому здесь переговоры по всем направлениям ведутся, но мы восстановим быстро прямые поезда с Санкт-Петербургом и с Москвой с Минском, здесь нет никаких проблем", - добавил он.