РЖД возобновили курсирование 70% отмененных поездов дальнего следования

По его словам, на 20 июля по количеству поездов будет фактически зимний график. "График, который у нас был в январе. И мы уже сейчас ведем подготовку, и я думаю, что в августе у нас уже появится дополнительно где-то еще поездов 20-40 для вывоза граждан с юга. Мне кажется, немного в этом году сместится курортный сезон, он начнется немного попозже, и мы рассчитываем на очень хорошую перевозку на август и первую половину сентября", - пояснил Пегов.