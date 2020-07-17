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РЖД возобновили курсирование 70% отмененных поездов дальнего следования
РЖД возобновили курсирование 70% поездов дальнего следования в России, отмененных ранее из-за ситуации с коронавирусом, и планируют в августе вернуть еще 20-40... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:05
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий пегов, ржд, общество

РЖД возобновили курсирование 70% отмененных поездов дальнего следования

17:05 17.07.2020
59
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОАО РЖД
ОАО РЖД
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. РЖД возобновили курсирование 70% поездов дальнего следования в России, отмененных ранее из-за ситуации с коронавирусом, и планируют в августе вернуть еще 20-40 составов, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов.
РЖД начали восстанавливать ранее отмененные поезда. Компания 3 июля сообщала, что возвращены 30% отмененных поездов.
"Больше 50%. У нас примерно сейчас 70-процентный график", - сказал Пегов в пятницу в ответ на вопрос, сколько отмененных поездов было восстановлено.
По его словам, на 20 июля по количеству поездов будет фактически зимний график. "График, который у нас был в январе. И мы уже сейчас ведем подготовку, и я думаю, что в августе у нас уже появится дополнительно где-то еще поездов 20-40 для вывоза граждан с юга. Мне кажется, немного в этом году сместится курортный сезон, он начнется немного попозже, и мы рассчитываем на очень хорошую перевозку на август и первую половину сентября", - пояснил Пегов.
Он констатировал, что и авиация сейчас переключилась с международных рейсов на внутренние. "Поэтому мы стараемся просто удовлетворить все потребности. Авиация не со всех городов летает, а мы региональные перевозки и на юг, и сообщение между регионам делаем", - отметил Пегов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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