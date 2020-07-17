Россия предложила ЕАЭС использовать свои таможенные наработки

"Актуальным остается вопрос урегулирования разногласий, которые связаны с перемещением товаров через границы государств-членов союза. Мы здесь предлагаем задействовать для этого передовые таможенные и фискальные инструменты, которые используются в России. Понимаем, что такая работа потребует системных мер", - заявил Мишустин в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета.