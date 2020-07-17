Россия предложила ЕАЭС использовать свои таможенные наработки

МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Россия предлагает задействовать передовые таможенные и фискальные инструменты, которые используются в стране для урегулирования разногласий, связанных с перемещением товаров через границы стран-членов ЕАЭС, в случае поддержки это потребует принятия системных мер, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Актуальным остается вопрос урегулирования разногласий, которые связаны с перемещением товаров через границы государств-членов союза. Мы здесь предлагаем задействовать для этого передовые таможенные и фискальные инструменты, которые используются в России. Понимаем, что такая работа потребует системных мер", - заявил Мишустин в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета.
В этом случае, в частности, будут необходимы пересмотр таможенных практик ЕАЭС, гармонизация условий ведения бизнеса, перевод ряда процедур в так называемую цифровую форму, пояснил премьер.
"Призываем здесь наших партнёров поддержать инициативу в рамках соответствующего комитета на площадке ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия)", - добавил глава российского правительства, обращаясь к коллегам.