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Крым направит 145 миллионов рублей на поддержку бизнеса
Крым направит 145 миллионов рублей на поддержку бизнеса, наиболее пострадавшего в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава республики... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
республика крым
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568805406_0:33:2741:1575_1400x0_80_0_0_e29b896de9499c317bd7190287455477.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, экономика

Крым направит 145 миллионов рублей на поддержку бизнеса

16:57 17.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Крым направит 145 миллионов рублей на поддержку бизнеса, наиболее пострадавшего в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Сегодня 1537 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Крыма получат государственную поддержку на общую сумму 145 миллионов рублей. Соответствующие средства поступят на счета представителей бизнеса", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава Крыма также призвал более активно подавать заявки на получение данной региональной выплаты. Сделать это можно на сайте Федеральной налоговой службы в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или по почте.
Требования для заявителей следующие: быть зарегистрированным и осуществлять деятельность на территории Республики Крым, а также сохранение 90% численности работников. Организация не должна находиться в процессе ликвидации или проходить процедуру банкротства; доля иностранного капитала не должна превышать 50%.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Вчера, 14:58
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымЭкономика
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