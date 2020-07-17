СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Крым направит 145 миллионов рублей на поддержку бизнеса, наиболее пострадавшего в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Сегодня 1537 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Крыма получат государственную поддержку на общую сумму 145 миллионов рублей. Соответствующие средства поступят на счета представителей бизнеса", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава Крыма также призвал более активно подавать заявки на получение данной региональной выплаты. Сделать это можно на сайте Федеральной налоговой службы в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или по почте.
Требования для заявителей следующие: быть зарегистрированным и осуществлять деятельность на территории Республики Крым, а также сохранение 90% численности работников. Организация не должна находиться в процессе ликвидации или проходить процедуру банкротства; доля иностранного капитала не должна превышать 50%.