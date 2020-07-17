В Выксе открыли трубоэлектросварочный цех на металлургическом заводе

"Находясь в этом цехе, испытываешь чувство гордости. Это важный символ развития промышленности, вне зависимости от текущих тенденций. Ряд отраслей в регионе испытывают сложности в связи с пандемией, но металлургия показывает хорошую динамику. Для нас самое важное, что при реализации проекта создается около 1 тысячи рабочих мест. Это значит, что будет жить и развиваться не только ВМЗ, но и Выкса. На заводе хорошие условия труда, достойная заработная плата, есть уважение к сотрудникам и понимание их значимости для предприятия. Производство 300 тысяч тонн продукции в год — это серьезный показатель. Именно такое развитие производств обеспечивает налоговые поступления в бюджет и стабильность на рынке труда в регионе. Подобный проект говорит и о том, что в Нижегородскую область можно и нужно инвестировать", — цитирует слова Никитина на церемонии его пресс-служба.