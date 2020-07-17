В Выксе открыли трубоэлектросварочный цех на металлургическом заводе

УФА, 17 июл - РИА Новости. Около 1 тысячи новых рабочих мест создано при реализации инвестиционного проекта на Выксунском металлургическом заводе в Нижегородской области, заявил губернатор Глеб Никитин.
В Выксе состоялась торжественная церемония открытия трубоэлектросварочного цеха (ТЭСЦ-1) на АО "Выксунский металлургический завод".
"Находясь в этом цехе, испытываешь чувство гордости. Это важный символ развития промышленности, вне зависимости от текущих тенденций. Ряд отраслей в регионе испытывают сложности в связи с пандемией, но металлургия показывает хорошую динамику. Для нас самое важное, что при реализации проекта создается около 1 тысячи рабочих мест. Это значит, что будет жить и развиваться не только ВМЗ, но и Выкса. На заводе хорошие условия труда, достойная заработная плата, есть уважение к сотрудникам и понимание их значимости для предприятия. Производство 300 тысяч тонн продукции в год — это серьезный показатель. Именно такое развитие производств обеспечивает налоговые поступления в бюджет и стабильность на рынке труда в регионе. Подобный проект говорит и о том, что в Нижегородскую область можно и нужно инвестировать", — цитирует слова Никитина на церемонии его пресс-служба.
Губернатор отметил, что у Объединенной металлургической компании серьезная инвестиционная программа на ВМЗ. "До 2025 года планируется вложить около 200 миллиардов рублей. Мне хочется поблагодарить руководство компании за то, что оно уделяет серьезное внимание развитию завода и самой Выксы. Вообще, ОМК — одна из самых ответственных компаний с точки зрения социальной политики", — добавил руководитель региона.
По данным пресс-службы губернатора Нижегородской области, объем инвестиций ОМК в строительство цеха составил 20 миллиардов рублей. Выход цеха на проектную мощность запланирован в 2022 году.