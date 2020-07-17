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В Афганистане 12 военных погибли в столкновениях с талибами
Двенадцать афганских военнослужащих погибли в результате ожесточенных столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" в восточной провинции Логар,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:50
2020-07-17T16:50
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КАБУЛ, 17 июл - РИА Новости.
Двенадцать афганских военнослужащих погибли в результате ожесточенных столкновений с боевиками радикального движения "Талибан"
в восточной провинции Логар, сообщил в пятницу представитель полиции провинции.
По словам Шапура Ахмадзая, инцидент произошел в четверг вечером, когда боевики напали на посты безопасности в участке Ахмадзай Кала района Мохаммад Агаи.
В ходе последовавших столкновений были убиты шесть военнослужащих Афганских национальных сил безопасности, один сотрудник Афганской национальной полиции (ANP), два солдата из общественных мятежных сил и три солдата Афганского национального управления безопасности (NDS). Двое других были ранены. Кроме того, сообщается, что были ликвидированы 10 боевиков "Талибана".
Местный источник в органах безопасности, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что в ходе столкновений погибли пять местных полицейских, один сотрудник национальной полиции и три военнослужащих Национального управления безопасности.