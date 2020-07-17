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Госдума может рассмотреть во II чтении проекты о регулярной гильотине
Комитет Госдумы по контролю и регламенту на заседании в пятницу рекомендовал принять во втором чтении пакет проектов о реформе контрольно-надзорной деятельности РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:04
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госдума рф, политика

Госдума может рассмотреть во II чтении проекты о регулярной гильотине

16:47 17.07.2020 (обновлено: 18:04 17.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю и регламенту на заседании в пятницу рекомендовал принять во втором чтении пакет проектов о реформе контрольно-надзорной деятельности в РФ, так называемой "регуляторной гильотине", инициативу могут рассмотреть на пленарном заседании 21 июля, соответствующие проекты решения комитета опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В середине апреля Госдума приняла в первом чтении законопроекты об обязательных требованиях и о государственном контроле, разработанные в рамках плана "дорожной карты" по реализации "регуляторной гильотины". Правительство внесло эти инициативы в Думу в декабре 2019 года.
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Как следует из проектов решения, комитет рекомендует включить указанные инициативы в порядок работы заседания палаты для рассмотрения во втором чтении 21 июля.
Проект "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" устанавливает основы осуществления государственного и муниципального контроля, предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников такой деятельности.
Законопроект, в частности, предлагает отказаться от использования проверок как основного инструмента контроля и вводит новые виды мероприятий, такие как контрольная закупка, выездные обследования или рейд. При этом главными будут профилактические меры, такие как рекомендации, консультирование и информирование.
Этот проект закона должен вступить в силу с 1 июля 2021 года за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
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Второй проект - "Об обязательных требованиях в РФ" - определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований. Также в документе содержится определение понятия обязательного требования, определены цели и основные принципы, полномочия по их установлению, порядок разработки и вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих такие требования, а также положения о возможности установления экспериментальных правовых режимов в сфере применения обязательных требований.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что реализация предусмотренных положений не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ РФ.
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В проекте отмечается, что обязательные требования устанавливаются "исключительно в целях защиты жизни, здоровья людей, нравственности, прав и законных интересов граждан и организаций, непричинения вреда животным, растениям, окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, защиты иных охраняемых законом ценностей". Кроме того, обязательные требования должны быть исполнимыми.
Согласно предложенным поправкам, этот закон должен вступить в силу с 1 ноября 2020 года, за исключением некоторых положений, для которых предлагается установить более поздние сроки.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года. В рамках этого процесса, в частности, в начале декабря 2019 года Минюст подготовил постановление об отмене более 3,7 тысячи актов времен Советского Союза. Ревизию актов российского законодательства правительство проводит совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса.
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