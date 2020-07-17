Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574505516.html
Лукашенко рассказал о проблемах в ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС остается много проблем, не выполнены все договоренности в рамках союза и сохраняются барьеры в... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:55
никол пашинян
евразийский экономический союз
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1f9311110157a516cd3f47f4c9ae7b86.jpg
https://ria.ru/20200709/1574134730.html
https://ria.ru/20200707/1574029831.html
https://ria.ru/20200717/1574369309.html
3
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1f9311110157a516cd3f47f4c9ae7b86.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_103:0:2834:2048_1400x0_80_0_0_8fe78fbd4f46a7920e60bcd91656d668.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564388291_0:0:1626:1625_1400x0_80_0_0_d1ad357ab1e22b0255e94c258cc494b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, евразийский экономический союз, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал о проблемах в ЕАЭС

16:41 17.07.2020 (обновлено: 16:55 17.07.2020)
4241
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС остается много проблем, не выполнены все договоренности в рамках союза и сохраняются барьеры в торговле между участниками объединения.
"Ну что там греха таить? Очень много проблем в ЕврАзЭС (Евразийский экономический союз – ред.) в плане того, что мы не выполнили то, о чем договаривались. Не то, что уже замысел, у нас еще барьеров достаточно. Межгосударственные границы доведены в связи с барьерами до такой степени, что бизнес часто говорит: "Вы уже установите границы между государствами, нам будет проще"… Вроде бы нет границ, а изъятия, напряжение на границе чрезмерное", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с премьером Армении Николом Пашиняном.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
9 июля, 19:30Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Президент отметил, что у Белоруссии и у Армении есть общие проблемы, связанные с функционированием ЕАЭС.
"У нас практически одинаковые экономики, мы опираемся на реальный сектор экономики, у нас нет больших запасов углеводородов, как у других наших коллег… Нам приходится сложнее при падении цен: Казахстан и Россия имеют большие возможности, этих возможностей у нас нет", - отметил белорусских лидер.
По его словам, сторонам есть, над чем работать. "Очень бы хотелось, чтобы встреча премьеров (в Минске в пятницу прошло заседание межправсовета ЕАЭС – ред.) дала толчок развязыванию этих проблем", - сказал Лукашенко.
Он рассказал, что будет в пятницу встречаться с другими премьерами стран ЕАЭС. "Я буду об этом (с ними – ред.) говорить", - продолжил Лукашенко. Он предложил Пашиняну, как непосредственному участнику заседания, рассказать об основных проблемах, которые надо решить.  "Знаю, что эта встреча (премьеров в Минске – ред.) – определенный шаг в углублении отношений в союзе, по крайней мере, хотелось бы, чтобы так было, но обмен мнениями состоялся очень серьезный. Как меня информировали, вы там были "мотором" встречи", - заметил белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
7 июля, 21:38
Лукашенко раскритиковал "разбалованных" белорусских бизнесменов
В свою очередь армянский премьер назвал довольно эффективным прошедшее заседание, в частности, был заслушан доклад про устранение барьеров. "Должен сказать, что довольно-таки хорошие результаты у нас", - отметил он, пояснив, что барьеры постепенно устраняются. "Мы заслушали сегодня доклад о десяти барьерах, и, в принципе, восемь барьеров уже фактически устранены", - сказал Пашинян. По его словам, также рассмотрены вопросы участия предприятий ЕАЭС в государственных тендерах, здесь тоже есть прогресс по снятию барьеров.
"Если политическую волю мы сумеем держать на уровне, все вопросы решатся. Нужно просто продолжительно работать над этими вопросами", - заключил премьер Армении.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В этом году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.
Первое заседание межправительственного совета ЕАЭС. 6 февраля 2015 года
Вчера, 07:23
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
111031021
Обсудить 3
Никол ПашинянЕвразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Участники акции против Brexit в Лондоне
Британии нужны веские доказательства "вмешательства" России, заявила UKIP
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт прокомментировал угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Алексей Навальный
В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
Пранкер рассказал, кто помог дозвониться до президента Польши
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Против Киева начали расследование о незакрытии неба при крушении MH17
Автомобиль на водородной заправке в Париже
Европа проведет зеленую революцию на Украине и заставит платить Россию
Сотрудник полиции
СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Лукашенко рассказал о впечатлениях от встречи с Мишустиным
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Страны ЕАЭС сформировали проект карты индустриализации
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
В России будут производить оксфордскую вакцину от коронавируса
Джеймс Ле Мезюрье
СМИ рассказали о махинациях основателя "Белых касок"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске
Мишустин оценил товарооборот между Россией и Казахстаном
Высокий суд Лондона
Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган раскритиковал действия Египта в Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
02:27Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
Лента новостейМолния