Лукашенко рассказал о проблемах в ЕАЭС

МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС остается много проблем, не выполнены все договоренности в рамках союза и сохраняются барьеры в торговле между участниками объединения.

Николом Пашиняном. "Ну что там греха таить? Очень много проблем в ЕврАзЭС (Евразийский экономический союз – ред.) в плане того, что мы не выполнили то, о чем договаривались. Не то, что уже замысел, у нас еще барьеров достаточно. Межгосударственные границы доведены в связи с барьерами до такой степени, что бизнес часто говорит: "Вы уже установите границы между государствами, нам будет проще"… Вроде бы нет границ, а изъятия, напряжение на границе чрезмерное", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с премьером Армении

Президент отметил, что у Белоруссии и у Армении есть общие проблемы, связанные с функционированием ЕАЭС.

"У нас практически одинаковые экономики, мы опираемся на реальный сектор экономики, у нас нет больших запасов углеводородов, как у других наших коллег… Нам приходится сложнее при падении цен: Казахстан и Россия имеют большие возможности, этих возможностей у нас нет", - отметил белорусских лидер.

По его словам, сторонам есть, над чем работать. "Очень бы хотелось, чтобы встреча премьеров (в Минске в пятницу прошло заседание межправсовета ЕАЭС – ред.) дала толчок развязыванию этих проблем", - сказал Лукашенко.

Он рассказал, что будет в пятницу встречаться с другими премьерами стран ЕАЭС. "Я буду об этом (с ними – ред.) говорить", - продолжил Лукашенко. Он предложил Пашиняну, как непосредственному участнику заседания, рассказать об основных проблемах, которые надо решить. "Знаю, что эта встреча (премьеров в Минске – ред.) – определенный шаг в углублении отношений в союзе, по крайней мере, хотелось бы, чтобы так было, но обмен мнениями состоялся очень серьезный. Как меня информировали, вы там были "мотором" встречи", - заметил белорусский лидер.

В свою очередь армянский премьер назвал довольно эффективным прошедшее заседание, в частности, был заслушан доклад про устранение барьеров. "Должен сказать, что довольно-таки хорошие результаты у нас", - отметил он, пояснив, что барьеры постепенно устраняются. "Мы заслушали сегодня доклад о десяти барьерах, и, в принципе, восемь барьеров уже фактически устранены", - сказал Пашинян. По его словам, также рассмотрены вопросы участия предприятий ЕАЭС в государственных тендерах, здесь тоже есть прогресс по снятию барьеров.

"Если политическую волю мы сумеем держать на уровне, все вопросы решатся. Нужно просто продолжительно работать над этими вопросами", - заключил премьер Армении.