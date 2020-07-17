Вокруг Тульского кремля сформирован культурно-туристический кластер

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Музейный квартал в центре Тулы, объединивший четыре крупных федеральных музея: "Ясная Поляна", "Куликово поле", Поленово и Государственный исторический музей, а также региональные и частные музейные площадки, стал флагманом культурного-туристического кластера. Об этом заявил губернатор региона Алексей Дюмин на совещании по подготовке и проведению празднования 500-летия Тульского кремля.

"Мы сформировали настоящий культурно-туристический кластер вокруг Тульского кремля. На его площадке разные учреждения культуры будут работать в рамках единой современной туристической инфраструктуры. Конечно, ключевым объектом преобразований для нас стал сам кремль. Мы поставили задачу не только привести его в порядок, но и вдохнуть в него новую жизнь, привлечь сюда молодежь", – приводит его слова пресс-служба региональной администрации.

По его словам, в Тульском кремле также открылись новые музейные пространства: музей археологии и музей башен кремля, воссоздаются осадные дворы XVI–XVII веков. Кроме того, в прошлом году проведены раскопки, и сейчас завершается создание археологического окна, которое откроет уникальные находки архитектуры, антропологии, предметы быта XVI–XVII веков.

Помимо самой Тулы подготовка 500-летию Тульского кремля дала импульс развитию малых исторических городов региона. За прошедшие три года в Одоеве, Дубне, Богородицке, Белеве, Крапивне, Веневе, Чекалине, Епифани возрождены порядка 20 исторических зданий, которые станут музеями, а также благоустроены центральные улицы.

"Эта работа не ограничивается реставрацией зданий – у каждого из них есть своя концепция дальнейшего использования. Для создания музеев или объектов туристической инфраструктуры в этих зданиях используются региональные и внебюджетные средства", – отметил Алексей Дюмин.