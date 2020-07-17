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Британии нужны веские доказательства "вмешательства" России, заявила UKIP
Великобритании после "чрезвычайных заявлений" о предполагаемом "вмешательстве" России в парламентские выборы 2019 года нужно представить "чрезвычайные... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:37
россия
доминик рааб
парламентские выборы в великобритании
партия независимости соединенного королевства
великобритания
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, доминик рааб, парламентские выборы в великобритании, партия независимости соединенного королевства, великобритания, в мире

Британии нужны веские доказательства "вмешательства" России, заявила UKIP

16:37 17.07.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУчастники акции против Brexit в Лондоне
Участники акции против Brexit в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритании после "чрезвычайных заявлений" о предполагаемом "вмешательстве" России в парламентские выборы 2019 года нужно представить "чрезвычайные доказательства" этого, заявил РИА Новости лидер британской Партии независимости (UKIP) Фредди Вача.
"Это сильное и чрезвычайное заявление, и, как со всеми чрезвычайными заявлениями, оно требует чрезвычайных доказательств. Я ожидаю увидеть такие доказательства, пока я их не видел. Но я также признаю, что из-за вопросов, связанных с национальной безопасностью и секретностью, их публикация может быть невыполнимой задачей", - сказал он.
Британский и шотландский флаги на здании банка Lloyds в Эдинбурге
16 июля, 16:51Акценты
Хайли-лайкли, но теперь про выборыВласти Великобритании полагают, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года. В вину Москве вменяют распространение документа, который компрометировал правящую Консервативную партию.
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту возбуждено уголовное расследование. Кроме того, Центр кибербезопасности Соединенного Королевства заявил, что якобы связанные с РФ хакеры пытались похитить в Британии, США и Канаде данные о разработке вакцины от COVID-19.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что Россия не приемлет обвинения во вмешательстве в британские выборы 2019 года и считает их голословными.
Здание Министерства иностранных дел РФ
16 июля, 17:05
В МИД прокомментировали заявление Лондона о вмешательстве России в выборы
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РоссияДоминик РаабПарламентские выборы в ВеликобританииПартия независимости Соединенного КоролевстваВеликобританияВ мире
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