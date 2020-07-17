Британии нужны веские доказательства "вмешательства" России, заявила UKIP

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритании после "чрезвычайных заявлений" о предполагаемом "вмешательстве" России в парламентские выборы 2019 года нужно представить "чрезвычайные доказательства" этого, заявил РИА Новости лидер британской Партии независимости (UKIP) Фредди Вача.
"Это сильное и чрезвычайное заявление, и, как со всеми чрезвычайными заявлениями, оно требует чрезвычайных доказательств. Я ожидаю увидеть такие доказательства, пока я их не видел. Но я также признаю, что из-за вопросов, связанных с национальной безопасностью и секретностью, их публикация может быть невыполнимой задачей", - сказал он.
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту возбуждено уголовное расследование. Кроме того, Центр кибербезопасности Соединенного Королевства заявил, что якобы связанные с РФ хакеры пытались похитить в Британии, США и Канаде данные о разработке вакцины от COVID-19.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что Россия не приемлет обвинения во вмешательстве в британские выборы 2019 года и считает их голословными.