Британии нужны веские доказательства "вмешательства" России, заявила UKIP

"Это сильное и чрезвычайное заявление, и, как со всеми чрезвычайными заявлениями, оно требует чрезвычайных доказательств. Я ожидаю увидеть такие доказательства, пока я их не видел. Но я также признаю, что из-за вопросов, связанных с национальной безопасностью и секретностью, их публикация может быть невыполнимой задачей", - сказал он.