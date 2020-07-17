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В Сербии число жертв коронавируса превысило 450 человек
В Сербии число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 к пятнице достигло с начала пандемии 452 человек, за сутки выявлены 392 зараженных коронавирусом, сообщил... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:37
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, сербия, китай, сша

В Сербии число жертв коронавируса превысило 450 человек

16:37 17.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 июл - РИА Новости. В Сербии число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 к пятнице достигло с начала пандемии 452 человек, за сутки выявлены 392 зараженных коронавирусом, сообщил национальный кризисный штаб при правительстве.
С пятницы в Сербии обязательным является ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра, из-за роста заболеваемости COVID-19. Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем двух десятках сербских муниципалитетов.
"За прошедшие 24 часа протестированы 9 910 человек, выявлены 392 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 20 109 человек. Скончались 10 пациентов, всего умерли 452 больных", - заявил министр здравоохранения Златибор Лончар на брифинге штаба.
В лаборатории
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"На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 184 человека (максимум с начала пандемии - ред.)", - уточнил он.
Власти Сербии ранее сообщили, что находятся в контакте в связи с разработкой вакцины против COVID-19 с исследователями и производителями в Великобритании, США, РФ и КНР и надеются одними из первых получить ее до конца 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СербияКитайСША
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