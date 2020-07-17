Минздрав заявил о необходимости модернизации всех звеньев здравоохранения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Все звенья здравоохранения от первичной до специализированной помощи нуждаются в модернизации, пациенты в любом месте проживания должны комфортно получать необходимое лечение, заявил журналистам глава Минздрава РФ Все звенья здравоохранения от первичной до специализированной помощи нуждаются в модернизации, пациенты в любом месте проживания должны комфортно получать необходимое лечение, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко

"Модернизация всего звена, – от первички до специализированной помощи – в том числе интеграция информационных ресурсов – это та составляющая, которая просто необходима сегодня здравоохранению в целом в стране", - сказал он.

Министр здравоохранения подчеркнул, что очень важно, чтобы население могло комфортно в любом месте проживания получить необходимую первичную помощь, а дальше медорганизации должны при необходимости составить четкую маршрутизизацию пациента.

"В стране 1,5 миллиарда посещений в год в амбулаторно-поликлиническое звено. Это как раз тот фронт, первичный редут, с которым чаще всего сталкиваются пациенты. Те проблемы, которые возникают, они всегда накладывают формат восприятия всего здравоохранения", - подчеркнул он.