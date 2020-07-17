https://ria.ru/20200717/1574505075.html
Минздрав заявил о необходимости модернизации всех звеньев здравоохранения
Все звенья здравоохранения от первичной до специализированной помощи нуждаются в модернизации, пациенты в любом месте проживания должны комфортно получать... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:34
2020-07-17T16:34
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости.
Все звенья здравоохранения от первичной до специализированной помощи нуждаются в модернизации, пациенты в любом месте проживания должны комфортно получать необходимое лечение, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко
.
"Модернизация всего звена, – от первички до специализированной помощи – в том числе интеграция информационных ресурсов – это та составляющая, которая просто необходима сегодня здравоохранению в целом в стране", - сказал он.
Министр здравоохранения подчеркнул, что очень важно, чтобы население могло комфортно в любом месте проживания получить необходимую первичную помощь, а дальше медорганизации должны при необходимости составить четкую маршрутизизацию пациента.
"В стране 1,5 миллиарда посещений в год в амбулаторно-поликлиническое звено. Это как раз тот фронт, первичный редут, с которым чаще всего сталкиваются пациенты. Те проблемы, которые возникают, они всегда накладывают формат восприятия всего здравоохранения", - подчеркнул он.
Мурашко также отметил, что параллельно мероприятиям по стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией нужно выстраивать работу на перспективу по снижению заболеваемости и смертности по кардиологическим и онкологическим причинам.