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В Москве экс-полицейского осудили за аферу на 1,2 миллиона долларов
Бывший оперуполномоченный по особо важным делам ГУМВД по СКФО получил 4 года колонии за мошенничество на 1,2 миллиона долларов, сообщает пресс-служба московской РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:34
москва
происшествия
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РИА Новости
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москва, происшествия

В Москве экс-полицейского осудили за аферу на 1,2 миллиона долларов

16:34 17.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший оперуполномоченный по особо важным делам ГУМВД по СКФО получил 4 года колонии за мошенничество на 1,2 миллиона долларов, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

"Замоскворецкий районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскной части (по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности и противодействию коррупции) ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Руслана Хумакиева", - говорится в сообщении.

Он обвинялся в мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
По версии следствия, Хумакиев, "ссылаясь на свой авторитет и обширные связи в правоохранительных органах", убедил потерпевшего в наличии возможности организовать незаконное уголовное преследование в отношении известного бизнесмена за денежное вознаграждение в размере 1,2 миллиона долларов США. Впоследствии Хумакиев завладел указанной суммой, в действительности не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.
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"С учетом позиции государственного обвинителя Замоскворецкой межрайонной прокуратуры суд приговорил Хумакиева к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечают в прокуратуре.
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