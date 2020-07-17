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В ДНР заявили о 33 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Украинские силовики 33 раза нарушили перемирие в Донбассе в течение недели, ранения получили четыре человека, сообщил журналистам представитель Народной милиции РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:33
ситуация в днр и лнр
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353
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, в мире

В ДНР заявили о 33 нарушениях перемирия силовиками за неделю

16:33 17.07.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские силовики 33 раза нарушили перемирие в Донбассе в течение недели, ранения получили четыре человека, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За неделю противник 33 раза нарушил режим прекращения огня, в том числе из запрещённых видов вооружения. По районам 14 населенных пунктов Республики противник выпустил 427 боеприпасов, в том числе запрещённых боеприпасов 129 мин калибром 120 и 82 миллиметра ... четыре гражданина ДНР получили ранения, повреждено 17 домостроений, в том числе школа №116", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что ответными адекватными действиями, с применением незапрещенного Минскими соглашениями вооружения подразделения ДНР были вынуждены принуждать украинских силовиков к соблюдению режима прекращения огня.
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