В ДНР заявили о 33 нарушениях перемирия силовиками за неделю

"За неделю противник 33 раза нарушил режим прекращения огня, в том числе из запрещённых видов вооружения. По районам 14 населенных пунктов Республики противник выпустил 427 боеприпасов, в том числе запрещённых боеприпасов 129 мин калибром 120 и 82 миллиметра ... четыре гражданина ДНР получили ранения, повреждено 17 домостроений, в том числе школа №116", - сказал представитель ведомства.