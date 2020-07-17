https://ria.ru/20200717/1574504699.html
В Калмыкии задержали начальника колонии за пособничество террористам
Против начальника колонии в Калмыкии, где обнаружили ячейку террористов, и его бывшего зама возбудили уголовные дела, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:29
2020-07-17T17:41
следственный комитет россии (ск рф)
республика калмыкия
происшествия
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Родион Самойлов
На пожизенный срок. А лучше казнить.
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4
республика калмыкия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), республика калмыкия, происшествия
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Против начальника колонии в Калмыкии, где обнаружили ячейку террористов, и его бывшего зама возбудили уголовные дела, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко
.
Начальника колонии № 2 Павла Батаева и его бывшего заместителя Артура Цамаева подозревают в пособничестве руководству террористического сообщества. Цамаеву также вменяют получение взятки в крупном размере.
По данным следствия, террористическое сообщество просуществовало в колонии с середины 2013-го до 16 декабря 2019 года. Его создал уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, который отбывал наказание за незаконный оборот оружия. В сообщество входили более ста осужденных.
В 2015 году Гасанов вышел на свободу и объявил себя амиром — главой незаконного вооруженного формирования "Кизлярский сектор". В конце марта того же года его ликвидировали во время спецоперации в Хасавюрте.
Как рассказала Петренко, начальник колонии и его зам оказывали террористической ячейке пособничество: проносили мобильные телефоны, планшеты, запрещенную экстремистскую литературу, символику террористических организаций, а также предупреждали об обысках и досмотрах. За это Батаев и Цамаев получали деньги.
Батаева задержали, следствие будет просить суд о его аресте. Цамаев уже находится под стражей по делу, возбужденному против него по другим эпизодам. В ближайшее время обоим предъявят обвинение.
Петренко добавила, что следователи проверяют подозреваемых на причастность к другим преступлениям, а также устанавливают их сообщников.