В Калмыкии задержали начальника колонии за пособничество террористам

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Против начальника колонии в Калмыкии, где обнаружили ячейку террористов, и его бывшего зама возбудили уголовные дела, сообщила официальный представитель Светлана Петренко. Против начальника колонии в Калмыкии, где обнаружили ячейку террористов, и его бывшего зама возбудили уголовные дела, сообщила официальный представитель Следственного комитета

Начальника колонии № 2 Павла Батаева и его бывшего заместителя Артура Цамаева подозревают в пособничестве руководству террористического сообщества. Цамаеву также вменяют получение взятки в крупном размере.

По данным следствия, террористическое сообщество просуществовало в колонии с середины 2013-го до 16 декабря 2019 года. Его создал уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, который отбывал наказание за незаконный оборот оружия. В сообщество входили более ста осужденных.

В 2015 году Гасанов вышел на свободу и объявил себя амиром — главой незаконного вооруженного формирования "Кизлярский сектор". В конце марта того же года его ликвидировали во время спецоперации в Хасавюрте.

Как рассказала Петренко, начальник колонии и его зам оказывали террористической ячейке пособничество: проносили мобильные телефоны, планшеты, запрещенную экстремистскую литературу, символику террористических организаций, а также предупреждали об обысках и досмотрах. За это Батаев и Цамаев получали деньги.

Батаева задержали, следствие будет просить суд о его аресте. Цамаев уже находится под стражей по делу, возбужденному против него по другим эпизодам. В ближайшее время обоим предъявят обвинение.