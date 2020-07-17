Кабмин одобрил улучшение механизма возврата просроченной задолженности

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в минувший четверг одобрило проект ФЗ, предусматривающий усовершенствование механизма защиты прав граждан от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности, сообщается на сайте правительства.