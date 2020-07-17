https://ria.ru/20200717/1574504599.html
Кабмин одобрил улучшение механизма возврата просроченной задолженности
Правительство РФ на заседании в минувший четверг одобрило проект ФЗ, предусматривающий усовершенствование механизма защиты прав граждан от недобросовестных... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:29
2020-07-17T16:29
россия
общество
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https://ria.ru/20200717/1574488457.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество