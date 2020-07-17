Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574504599.html
Кабмин одобрил улучшение механизма возврата просроченной задолженности
Правительство РФ на заседании в минувший четверг одобрило проект ФЗ, предусматривающий усовершенствование механизма защиты прав граждан от недобросовестных... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:29
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568860774_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_8b28034c6985ff63b3daeb6e7f27c5f5.jpg
https://ria.ru/20200717/1574488457.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568860774_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_8b28034c6985ff63b3daeb6e7f27c5f5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568860774_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_7a153b5e3f28a2953436fcec3e0c3ea7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568860774_1023:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_5130c5270518b4db0e5eb0a7d914e05a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

Кабмин одобрил улучшение механизма возврата просроченной задолженности

16:29 17.07.2020
30
© РИА Новости / Максим БлиновДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Дом правительства Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в минувший четверг одобрило проект ФЗ, предусматривающий усовершенствование механизма защиты прав граждан от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности, сообщается на сайте правительства.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по вопросам защиты прав и законных интересов физических лиц при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 12:23
В Госдуме подготовились к отчету правительства
000000
Обсудить 0
РоссияОбщество
Рекомендуем
Малайский коротконосый крылан
Мосприрода предложила москвичам сделать домики для летучих мышей
ОАО РЖД
РЖД возобновили курсирование 70% отмененных поездов дальнего следования
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Клирик Новосибирской епархии умер от коронавируса
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Минздрав заявил о необходимости модернизации всех звеньев здравоохранения
Молодежь
Росмолодежь поддержала проект по увеличению возраста молодежи до 35 лет
Тверь
Тверь отмечает 30-летие возвращения исторического названия
В больнице
В ивановском доме престарелых число больных COVID-19 выросло до 92
Процесс заморозки плазмы
В Петербурге доноры плазмы с антителами к COVID-19 получат выплаты
Тест на коронавирус
В Ивановской области число жертв коронавируса выросло до 63
Высадка деревьев
К международной акции "Сад памяти" присоединились все регионы России
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова уточнит реальное число заболевших COVID-19 заключенных
Самка леопарда-крестницы актрисы Памелы Андерсон Leo 38F в сопровождении котенка
В Приморье планируют создать туристический эко-кластер "Земля леопарда"
Поезд
РЖД потребуется три дня для возобновления поездов в Белоруссию
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил вероятность закрытия Москвы из-за коронавируса
Юрий Никифоров, начальник научного отдела РВИО
В РВИО оценили выводы экспертиз по останкам детей Николая II
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
02:27Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
Лента новостейМолния