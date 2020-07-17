Пранкер рассказал, кто помог дозвониться до президента Польши

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Алексей Столяров (Лексус) прокомментировал отзыв двух польских дипломатов из ООН после разговора пранкеров с президентом Анджеем Дудой.
Ранее Столяров и его напарник Владимир Кузнецов (Вован) позвонили польскому лидеру от имени генерального секретаря организации Антониу Гутерреша. Накануне, после проведенного разбирательства, Варшава отозвала двух сотрудников своего постпредства.
Лексус заявил, что эти дипломаты не имели отношения к розыгрышу.
"Более того, тот человек, который их отозвал, в большей степени помог нашему звонку состояться. В Польше сейчас идет подковерная интрига между МИД и канцелярией президента. Но им следует искать проблему в себе", — сказал он в интервью "Свободной прессе".
Кроме того, Лексус объяснил жесткую реакцию Варшавы на случившееся.
"Можем сказать, что в нашем пранке правды гораздо больше, чем в риторике польских властей", — добавил он.
Во время беседы с Дудой пранкеры затронули вопрос о Второй мировой войне. Тогда польский президент заявил, что Россия, хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, "оккупировала Польшу". В ответ "Гутерреш" напомнил, что некогда польский город Львов вошел в состав Украины, и предложил забрать его назад. Дуда несколько раз переспросил, что имеет в виду его собеседник, а затем возмутился и отказался.
После публикации пранка Дуда написал в твиттере, что распознал розыгрыш, потому что "генсек" четко выговаривал название напитка зубровка.