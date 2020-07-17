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Пранкер рассказал, кто помог дозвониться до президента Польши
Алексей Столяров (Лексус) прокомментировал отзыв двух польских дипломатов из ООН после разговора пранкеров с президентом Анджеем Дудой. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:52
россия
алексей столяров (лексус)
антониу гутерриш
анджей дуда
польша
оон
в мире
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Вам скажи - начнёте просить чего-нибудь. В Зимбабве ведь не позвоните. Звонить начнёте Трампу, Меркель, Макрону или в Швецию. Сначала пожить пустите, потом работу дайте, пенсию достойную )
17
Если бы спалился, беседа была бы прервана. Дуда заднюю включил.
15
15
россия
польша
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РИА Новости
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353
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152090/77/1520907759_0:214:3080:1946_1400x0_80_0_0_de88dc781d0da5f3cef2bdedec779011.jpg
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РИА Новости
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60
россия, алексей столяров (лексус), антониу гутерриш, анджей дуда, польша, оон, в мире

Пранкер рассказал, кто помог дозвониться до президента Польши

16:26 17.07.2020 (обновлено: 16:52 17.07.2020)
19137
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Кузнецов на презентации книги "Вован и Лексус. По ком звонит телефон" в Москве
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Алексей Столяров (Лексус) прокомментировал отзыв двух польских дипломатов из ООН после разговора пранкеров с президентом Анджеем Дудой.
Ранее Столяров и его напарник Владимир Кузнецов (Вован) позвонили польскому лидеру от имени генерального секретаря организации Антониу Гутерреша. Накануне, после проведенного разбирательства, Варшава отозвала двух сотрудников своего постпредства.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
16 июля, 12:00
Глава МИД Польши прокомментировал разговор пранкеров с Дудой
Лексус заявил, что эти дипломаты не имели отношения к розыгрышу.
"Более того, тот человек, который их отозвал, в большей степени помог нашему звонку состояться. В Польше сейчас идет подковерная интрига между МИД и канцелярией президента. Но им следует искать проблему в себе", — сказал он в интервью "Свободной прессе".
Кроме того, Лексус объяснил жесткую реакцию Варшавы на случившееся.
"Можем сказать, что в нашем пранке правды гораздо больше, чем в риторике польских властей", — добавил он.
Пранкер Алексей Столяров на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
15 июля, 20:24
В ООН отреагировали на звонок российских пранкеров президенту Польши
Во время беседы с Дудой пранкеры затронули вопрос о Второй мировой войне. Тогда польский президент заявил, что Россия, хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, "оккупировала Польшу". В ответ "Гутерреш" напомнил, что некогда польский город Львов вошел в состав Украины, и предложил забрать его назад. Дуда несколько раз переспросил, что имеет в виду его собеседник, а затем возмутился и отказался.
После публикации пранка Дуда написал в твиттере, что распознал розыгрыш, потому что "генсек" четко выговаривал название напитка зубровка.
7617042532
Обсудить 15
РоссияАлексей Столяров (Лексус)Антониу ГутерришАнджей ДудаПольшаООНВ мире
Популярные комментарии
Вам скажи - начнёте просить чего-нибудь. В Зимбабве ведь не позвоните. Звонить начнёте Трампу, Меркель, Макрону или в Швецию. Сначала пожить пустите, потом работу дайте, пенсию достойную )
17 июля, 16:54
BBoris
540008
Если бы спалился, беседа была бы прервана. Дуда заднюю включил.
17 июля, 17:35
BBoris
1200003
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