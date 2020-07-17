Пранкер рассказал, кто помог дозвониться до президента Польши

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Кузнецов на презентации книги "Вован и Лексус. По ком звонит телефон" в Москве

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Алексей Столяров (Лексус) прокомментировал отзыв двух польских дипломатов из ООН после разговора пранкеров с президентом Анджеем Дудой.

Ранее Столяров и его напарник Владимир Кузнецов (Вован) позвонили польскому лидеру от имени генерального секретаря организации Антониу Гутерреша . Накануне, после проведенного разбирательства, Варшава отозвала двух сотрудников своего постпредства.

Лексус заявил, что эти дипломаты не имели отношения к розыгрышу.

"Более того, тот человек, который их отозвал, в большей степени помог нашему звонку состояться. В Польше сейчас идет подковерная интрига между МИД и канцелярией президента. Но им следует искать проблему в себе", — сказал он в интервью "Свободной прессе".

Кроме того, Лексус объяснил жесткую реакцию Варшавы на случившееся.

"Можем сказать, что в нашем пранке правды гораздо больше, чем в риторике польских властей", — добавил он.

Во время беседы с Дудой пранкеры затронули вопрос о Второй мировой войне. Тогда польский президент заявил, что Россия, хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, "оккупировала Польшу". В ответ "Гутерреш" напомнил, что некогда польский город Львов вошел в состав Украины , и предложил забрать его назад. Дуда несколько раз переспросил, что имеет в виду его собеседник, а затем возмутился и отказался.