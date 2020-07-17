Киану Ривз и Идрис Эльба прочтут истории в шоу для релаксации

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Платформа HBO Max привлечет Киану Ривза, Идриса Эльбу, Николь Кидман и других знаменитостей к чтению историй в шоу для релаксации, . Платформа HBO Max привлечет Киану Ривза, Идриса Эльбу, Николь Кидман и других знаменитостей к чтению историй в шоу для релаксации, сообщает Indiewire.

Они примут участие в проекте “A World of Calm" ("Мир Спокойствия"), киноадаптации популярного приложения Calm, в котором собраны разные истории на ночь, предназначенные для взрослой аудитории, и на счету которого уже более 250 миллионов прослушиваний.

В описании проекта говорится, что каждый его получасовой эпизод "успокоит душу и тело" и "перенесет зрителей в царство сна благодаря визуальному ряду, чарующей музыке и историям, которые рассказывают известные голоса".

В шоу также примут участие Оскар Айзек, Киллиан Мерфи и Зои Кравиц.