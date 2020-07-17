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Киану Ривз и Идрис Эльба прочтут истории в шоу для релаксации
Платформа HBO Max привлечет Киану Ривза, Идриса Эльбу, Николь Кидман и других знаменитостей к чтению историй в шоу для релаксации, сообщает Indiewire. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:55
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, киллиан мерфи, киану ривз, николь кидман, лондон

Киану Ривз и Идрис Эльба прочтут истории в шоу для релаксации

16:55 17.07.2020
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© Фото : AP/Invision/Jordan Strauss, AFP/Getty Images/Emma McIntyreКиану Ривз и Идрис Эльба
Киану Ривз и Идрис Эльба
© Фото : AP/Invision/Jordan Strauss, AFP/Getty Images/Emma McIntyre
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Платформа HBO Max привлечет Киану Ривза, Идриса Эльбу, Николь Кидман и других знаменитостей к чтению историй в шоу для релаксации, сообщает Indiewire.
Они примут участие в проекте “A World of Calm" ("Мир Спокойствия"), киноадаптации популярного приложения Calm, в котором собраны разные истории на ночь, предназначенные для взрослой аудитории, и на счету которого уже более 250 миллионов прослушиваний.
В описании проекта говорится, что каждый его получасовой эпизод "успокоит душу и тело" и "перенесет зрителей в царство сна благодаря визуальному ряду, чарующей музыке и историям, которые рассказывают известные голоса".
В шоу также примут участие Оскар Айзек, Киллиан Мерфи и Зои Кравиц.
Для платформы HBO Max, которую WarnerMedia запустила в конце мая, "A World of Calm" станет первым проектом в секторе оздоровления.
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КультураКино и сериалыНовости культурыКиллиан МерфиКиану РивзНиколь КидманЛондон
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