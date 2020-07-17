https://ria.ru/20200717/1574504396.html
Киану Ривз и Идрис Эльба прочтут истории в шоу для релаксации
Платформа HBO Max привлечет Киану Ривза, Идриса Эльбу, Николь Кидман и других знаменитостей к чтению историй в шоу для релаксации, сообщает Indiewire. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:55
2020-07-17T16:55
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, киллиан мерфи, киану ривз, николь кидман, лондон
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости
. Платформа HBO Max привлечет Киану Ривза, Идриса Эльбу, Николь Кидман и других знаменитостей к чтению историй в шоу для релаксации, сообщает
Indiewire.
Они примут участие в проекте “A World of Calm" ("Мир Спокойствия"), киноадаптации популярного приложения Calm, в котором собраны разные истории на ночь, предназначенные для взрослой аудитории, и на счету которого уже более 250 миллионов прослушиваний.
В описании проекта говорится, что каждый его получасовой эпизод "успокоит душу и тело" и "перенесет зрителей в царство сна благодаря визуальному ряду, чарующей музыке и историям, которые рассказывают известные голоса".
В шоу также примут участие Оскар Айзек, Киллиан Мерфи и Зои Кравиц.
Для платформы HBO Max, которую WarnerMedia запустила в конце мая, "A World of Calm" станет первым проектом в секторе оздоровления.