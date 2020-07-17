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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574504359.html
Украина получила гуманитарную помощь из Швейцарии для борьбы с COVID-19
Спасатели Одесской области получили от швейцарской благотворительной организации гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, сообщила в пятницу пресс-служба РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
одесская область
швейцария
украина
в мире
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353
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коронавирус covid-19, воз, одесская область, швейцария, украина, в мире

Украина получила гуманитарную помощь из Швейцарии для борьбы с COVID-19

16:25 17.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 17 июл – РИА Новости. Спасатели Одесской области получили от швейцарской благотворительной организации гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Гуманитарная помощь поступила от швейцарской международной благотворительной организации "Триумф сердца". С учетом имеющейся опасности распространения заболеваемости среди населения спасателям передали 110 тысяч защитных хирургических масок и 9,8 тысячи респираторов противоэпидемического назначения", - говорится в сообщении.
Также спасателям передали функциональные кровати, прикроватные тумбочки, матрасы и постельные принадлежности для развертывания временных медицинских пунктов в случае осложнения эпидемической ситуации.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 57264 случая инфицирования COVID-19, скончались 1456 человек, выздоровели 29769 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗОдесская областьШвейцарияУкраинаВ мире
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