Украина получила гуманитарную помощь из Швейцарии для борьбы с COVID-19

"Гуманитарная помощь поступила от швейцарской международной благотворительной организации "Триумф сердца". С учетом имеющейся опасности распространения заболеваемости среди населения спасателям передали 110 тысяч защитных хирургических масок и 9,8 тысячи респираторов противоэпидемического назначения", - говорится в сообщении.