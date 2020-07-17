Клирик Новосибирской епархии умер от коронавируса

"17 июля 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 60-м году жизни скончался клирик Новосибирской епархии протоиерей Андрей Федоров, настоятель подворья в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" на станции Мочище", - сказано в сообщении, опубликованном в Теlegram-канале группы в пятницу.