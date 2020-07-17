Клирик Новосибирской епархии умер от коронавируса

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" на станции Мочище (Новосибирская область) протоиерей Андрей Федоров скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении Рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.
"17 июля 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 60-м году жизни скончался клирик Новосибирской епархии протоиерей Андрей Федоров, настоятель подворья в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" на станции Мочище", - сказано в сообщении, опубликованном в Теlegram-канале группы в пятницу.
По информации сайта храма, протоиерей Андрей Федоров родился 19 августа 1960 года. В 1995 году окончил Московскую духовную семинарию.
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