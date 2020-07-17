Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574504230.html
Клирик Новосибирской епархии умер от коронавируса
Настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" на станции Мочище (Новосибирская область) протоиерей Андрей Федоров скончался от осложнений,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
новости - религия и мировоззрение
новосибирская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_adce30cadc8dffe23261154d29f51025.jpg
https://ria.ru/20200716/1574464595.html
1
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_adce30cadc8dffe23261154d29f51025.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_325:0:3056:2048_1400x0_80_0_0_50b8b3c5eb9ecc35a4a4ececddd45d67.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:469:1533:2002_1400x0_80_0_0_80c429b93ee64bf993d6305455dcdb4d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, новосибирская область, общество

Клирик Новосибирской епархии умер от коронавируса

16:22 17.07.2020
425
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" на станции Мочище (Новосибирская область) протоиерей Андрей Федоров скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении Рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.
"17 июля 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 60-м году жизни скончался клирик Новосибирской епархии протоиерей Андрей Федоров, настоятель подворья в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" на станции Мочище", - сказано в сообщении, опубликованном в Теlegram-канале группы в пятницу.
По информации сайта храма, протоиерей Андрей Федоров родился 19 августа 1960 года. В 1995 году окончил Московскую духовную семинарию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
16 июля, 19:46
Назван главный признак тяжелой формы COVID-19
120600
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеНовосибирская областьОбщество
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи на Украине
Украина получила гуманитарную помощь из Швейцарии для борьбы с COVID-19
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Источник сообщил о передаче дела Ефремова в прокуратуру
Здание Международного аэропорта Сочи
Сообщение о минировании самолета Санкт-Петербург — Сочи оказалось ложным
Статуя Фемиды в суде
В Москве три суда эвакуировали из-за сообщения о минировании
Бывший генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов в Пресненском суде Москвы
Экс-глава РАО признал в суде вину в хищении 762 миллионов рублей
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили о неудачной вылазке диверсантов ВСУ на юге Донбасса
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
Пранкер рассказал, кто помог дозвониться до президента Польши
Украинский военный
В ДНР заявили о 33 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Молодежь
Росмолодежь поддержала проект по увеличению возраста молодежи до 35 лет
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Минздрав заявил о необходимости модернизации всех звеньев здравоохранения
Участники акции против Brexit в Лондоне
Британии нужны веские доказательства "вмешательства" России, заявила UKIP
Крым
На Украине против крымского блогера возбудили дело о разжигании ненависти
Статуя Фемиды
В Москве экс-полицейского осудили за аферу на 1,2 миллиона долларов
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт прокомментировал угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Врач у окна в госпитале
Главврач волгоградской поликлиники умерла от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
02:27Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
Лента новостейМолния