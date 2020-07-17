В ДНР заявили о неудачной вылазке диверсантов ВСУ на юге Донбасса

ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Диверсионно-разведывательная группа украинских силовиков совершила неудачную вылазку к позициям сил ДНР на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель управления Народной милиции.
"По приказу командира 36-й бригады морской пехоты (вооруженных сил Украины - ред. ).., вновь прибывшей для замены 10-й бригады на Мариупольское направление, минувшей ночью была осуществлена еще одна диверсионная вылазка группой численностью до восьми боевиков. Попытка украинской ДРГ проникнуть на территорию республики в районе Широкино также обернулась провалом", - сказал журналистам представитель ведомства .
Он пояснил, что диверсионная группа силовиков была замечена, после чего подразделения ДНР остановили продвижение бойцов вооруженных сил Украины. Представитель Народной милиции республики отметил, что в течение недели это уже вторая вылазка диверсантов к позициям ДНР.