В ДНР заявили о неудачной вылазке диверсантов ВСУ на юге Донбасса

Он пояснил, что диверсионная группа силовиков была замечена, после чего подразделения ДНР остановили продвижение бойцов вооруженных сил Украины. Представитель Народной милиции республики отметил, что в течение недели это уже вторая вылазка диверсантов к позициям ДНР.