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Правительство выделит средства на тушение лесных пожаров
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило выделение Рослесхозу средств для повышения эффективности тушения лесных пожаров в России, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:12
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
виктория абрамченко
михаил мишустин
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
происшествия
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60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, виктория абрамченко, михаил мишустин, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), происшествия

Правительство выделит средства на тушение лесных пожаров

16:12 17.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Дом правительства Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило выделение Рослесхозу средств для повышения эффективности тушения лесных пожаров в России, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что принятие проекта распоряжения поможет повысить эффективность тушения лесных пожаров и мониторинга пожарной опасности в лесах в субъектах РФ в целях недопущения чрезвычайной лесопожарной обстановки.
Как накануне сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, правительство выделит более 2,6 миллиарда рублей на субвенции регионам для тушения лесных пожаров. Он также попросил вице-премьера Викторию Абрамченко держать этот вопрос под личным контролем и подробно доложить о принимаемых мерах по ликвидации пожаров в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами.
Лесные пожары
Вчера, 08:54
Военно-транспортная авиация помогает тушить пожары в Оренбургской области
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Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаРоссияВиктория АбрамченкоМихаил МишустинФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Происшествия
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