https://ria.ru/20200717/1574503399.html
Правительство выделит средства на тушение лесных пожаров
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило выделение Рослесхозу средств для повышения эффективности тушения лесных пожаров в России, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:12
2020-07-17T16:12
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
виктория абрамченко
михаил мишустин
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
происшествия
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россия
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, виктория абрамченко, михаил мишустин, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), происшествия