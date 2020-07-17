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СМИ рассказали о махинациях основателя "Белых касок"
Основатель некоммерческой организации Mayday Rescue, занимавшейся финансированием сирийских "Белых касок", Джеймс Ле Мезюрье перед смертью признал... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T20:52
белые каски
джеймс ле мезюрье
в мире
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
белые каски, джеймс ле мезюрье, в мире

СМИ рассказали о махинациях основателя "Белых касок"

16:10 17.07.2020 (обновлено: 20:52 17.07.2020)
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© AP PhotoДжеймс Ле Мезюрье
Джеймс Ле Мезюрье
© AP Photo
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Основатель некоммерческой организации Mayday Rescue, занимавшейся финансированием сирийских "Белых касок", Джеймс Ле Мезюрье перед смертью признал злоупотребление деньгами спонсоров и предлагал уйти в отставку, сообщает газета Volkskrant со ссылкой на письмо, попавшее в распоряжение издания.
Ле Мезюрье был найден мертвым 11 ноября 2019 года соседями в саду дома в Стамбуле, где он проживал. Прокуратура Стамбула закрыла уголовное дело о его смерти.
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По данным издания, за три дня до смерти в письме странам-спонсорам Ле Мезюрье признался в мошенничестве. Финансовые махинации вскрылись в ноябре прошлого года, когда голландский эксперт по финотчетности посетил офис Mayday Rescue в Стамбуле. Он нашел поддельные квитанции, целью которых было скрыть пропажу 50 тысяч долларов. Ле Мезюрье признал, что руководство организации присвоило себе деньги, предназначенные для "Белых касок".
После смерти Ле Мезюрье страны-доноры, среди которых Нидерланды, Германия и Великобритания, провели экспертизу отчетности организации и не нашли указаний на растрату. При этом, как отмечает газета, проверить некоторые крупные транзакции уже невозможно. Мошенничество, о котором сообщил сам Ле Мезюрье, было результатом "недопонимания", заключает расследование, о котором публично не сообщалось. Европейские страны прекратили дотации, организация прекратит работу в течение нескольких месяцев.
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Бухгалтерская фирма SMK обнаружила еще ряд проблем в ноябре. Так, Mayday Rescue не была чисто некоммерческой организацией и имела коммерческие отделения в Турции и Дубае. В некоторых случаях зарплата руководителей организации могла достигать 26 тысяч евро в месяц плюс бонусы.
"Белые каски", которые еще действуют на территории Сирии, заявили, что сейчас получают финансирование через другие организации.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.
В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
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12425871017
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Белые каскиДжеймс Ле МезюрьеВ мире
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