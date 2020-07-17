СМИ рассказали о махинациях основателя "Белых касок"

По данным издания, за три дня до смерти в письме странам-спонсорам Ле Мезюрье признался в мошенничестве. Финансовые махинации вскрылись в ноябре прошлого года, когда голландский эксперт по финотчетности посетил офис Mayday Rescue в Стамбуле. Он нашел поддельные квитанции, целью которых было скрыть пропажу 50 тысяч долларов. Ле Мезюрье признал, что руководство организации присвоило себе деньги, предназначенные для "Белых касок".