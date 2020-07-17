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Руденко обсудил с представителем ЕС ситуацию между Ереваном и Баку
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром ситуацию на границе Азербайджана и... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:07
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
азербайджан
армения
грузия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, азербайджан, армения, грузия, в мире

Руденко обсудил с представителем ЕС ситуацию между Ереваном и Баку

16:07 17.07.2020
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© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром ситуацию на границе Азербайджана и Армении, а также положение дел на границе Грузии и Южной Осетии, сообщили в МИД РФ.
Телефонный разговор Руденко с Клааром состоялся в пятницу по инициативе стороны ЕС.
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"Было ... затронуто обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в контексте последних событий. Выражено единодушное понимание важности проявления конфликтующими сторонами максимальной сдержанности, отказа от действий и заявлений, ведущих к дальнейшей эскалации, а также необходимости выполнения обязательств по соблюдению режима прекращения огня", - говорится в сообщении министерства.
Также в ходе беседы обсуждено текущее положение дел в грузино-югоосетинском приграничье с акцентом на необходимость задействования в деполитизированном ключе имеющихся переговорных возможностей, включая, прежде всего, Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты в Эргнети, сообщили в ведомстве.
"Подтверждена готовность оказывать дальнейшее содействие в поиске взаимоприемлемых развязок остающихся неурегулированными вопросов", - добавили в МИД.
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Что остановит конфликт Азербайджана и Армении? Мнение эксперта На армяно-азербайджанской границе возобновились столкновения. В эфире радио Sputnik эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев прокомментировал ситуацию.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Андрей РуденкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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