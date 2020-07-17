Руденко обсудил с представителем ЕС ситуацию между Ереваном и Баку

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром ситуацию на границе Азербайджана Армении , а также положение дел на границе Грузии и Южной Осетии, сообщили в МИД РФ.

Телефонный разговор Руденко с Клааром состоялся в пятницу по инициативе стороны ЕС.

"Было ... затронуто обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в контексте последних событий. Выражено единодушное понимание важности проявления конфликтующими сторонами максимальной сдержанности, отказа от действий и заявлений, ведущих к дальнейшей эскалации, а также необходимости выполнения обязательств по соблюдению режима прекращения огня", - говорится в сообщении министерства.

Также в ходе беседы обсуждено текущее положение дел в грузино-югоосетинском приграничье с акцентом на необходимость задействования в деполитизированном ключе имеющихся переговорных возможностей, включая, прежде всего, Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты в Эргнети, сообщили в ведомстве.

"Подтверждена готовность оказывать дальнейшее содействие в поиске взаимоприемлемых развязок остающихся неурегулированными вопросов", - добавили в МИД.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха , где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя.