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В Россотрудничестве проходит плановая проверка Генпрокуратуры
В Россотрудничестве проходит плановая проверка Генпрокуратуры, сообщили РИА Новости в федеральном агентстве. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:03
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
генеральная прокуратура рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), генеральная прокуратура рф, политика

В Россотрудничестве проходит плановая проверка Генпрокуратуры

16:03 17.07.2020
334
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Россотрудничестве проходит плановая проверка Генпрокуратуры, сообщили РИА Новости в федеральном агентстве.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Россотрудничестве началась антикоррупционная проверка, ведомство посетили сотрудники Генпрокуратуры, вручили документы о проверке и запросы по документам.
"Это обычная плановая проверка Генпрокуратуры", - сказали в Россотрудничестве, комментируя появившуюся информацию.
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Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Генеральная прокуратура РФПолитика
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