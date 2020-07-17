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Осужденного за наркоторговлю саратовского депутата исключили из ЕР
Партия "Единая Россия" исключила из своих рядов депутата совета Гвардейского муниципального образования Красноармейского района Саратовской области Алексея... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:57
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
волжский район
саратовская область
саратов
красноармейский район
происшествия
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саратовская область
саратов
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), единая россия, волжский район, саратовская область, саратов, красноармейский район, происшествия

Осужденного за наркоторговлю саратовского депутата исключили из ЕР

15:57 17.07.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевУчастники съезда партии "Единая Россия"
Участники съезда партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
САРАТОВ, 17 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Партия "Единая Россия" исключила из своих рядов депутата совета Гвардейского муниципального образования Красноармейского района Саратовской области Алексея Федина, который получил 12 лет колонии по обвинению в сбыте наркотиков, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе реготделения ЕР.
Суд в Саратове признал депутата Федина виновным в незаконном обороте наркотиков и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Сам фигурант вину в суде не признал. В ЕР заявляли, что членство в партии Федина приостановили в октябре прошлого года, когда в отношении него завели уголовное дело.
"Решение об исключении Федина вчера прошло, как и планировалось", - сказал собеседник агентства.
По данным областного управления СК РФ, Федин, которому 42 года, хранил дома в Волжском районе Саратова растительный наркотик для продажи. В частности, следователи установили, что 7 ноября 2018 года депутат продал местному жителю 6,78 грамма наркотиков, в тот же день он встретился возле дома еще с одним мужчиной и сбыл ему 7,27 грамма наркотиков, затем Федина задержали полицейские. По информации СК, в ходе обыска дома у мужчины обнаружили 779,2 грамма наркотиков, а при личном обыске - еще и сверток с 27,7 грамма, наркотик был расфасован и приготовлен к дальнейшему сбыту.
Якуб Белхороев
13 июля, 14:01
ЕР приостановила членство в партии ингушского депутата Белхороева
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Следственный комитет России (СК РФ)Единая РоссияВолжский районСаратовская областьСаратовКрасноармейский районПроисшествия
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