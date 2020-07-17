В ЕС уверяют, что гарантировали защиту от COVID-19 на саммите в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Организаторы первого после вспышки коронавируса физического саммита Организаторы первого после вспышки коронавируса физического саммита ЕС Брюсселе приняли необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность лидеров, сообщили представители Евросовета в Twitter.

"Лидеры ЕС проводят физическую встречу в Брюсселе впервые после вспышки COVID-19 . Некоторые гигиенические меры гарантируют, что все будут в безопасности во время саммита", - говорится в сообщении.

В числе принятых перед встречей мер - использование самого большого из имеющихся в распоряжении ЕС зала для проведения саммита, вмещающего 330 посадочных мест, проветривание помещений только очищенным естественным воздухом, регулярная "глубокая" дезинфекция всех помещений, а также использование специальных дверных ручек, микрофонов, наушников и доступ к дезинфектантам для рук.

Кроме того, как пояснили в Евросовете , гостей попросили соблюдать 1,5-метровую дистанцию. А там, где это невозможно, - надевать защитные маски.

В Бельгии, где располагаются главные институты ЕС, в последние две недели фиксируют рост числа заражений коронавирусом. Известный бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст считает, что такие цифры можно считать началом второй волны эпидемии.