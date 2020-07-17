https://ria.ru/20200717/1574502143.html
Прокуратура проконтролирует устранение последствий подтопления в Можайске
Прокуратура Московской области взяла на контроль соблюдение прав жителей городского округа Можайск, чьи дома находятся в зоне подтопления, сообщает пресс-служба РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:52
2020-07-17T15:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
можайский район
можайск
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:472:1500:1316_1400x0_80_0_0_2d40af2d6b07546474f2c9be75be29a3.jpg
https://realty.ria.ru/20200717/1574477901.html
можайский район
можайск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:472:1500:1316_1400x0_80_0_0_2d40af2d6b07546474f2c9be75be29a3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:251:1500:1376_1400x0_80_0_0_efec053f8abccb70a56a37f12dcfff5f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:0:1376:1376_1400x0_80_0_0_7355a71afcf1e326ef7ec8c39d769338.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), можайский район, можайск, московская область (подмосковье), происшествия