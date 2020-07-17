Прокуратура проконтролирует устранение последствий подтопления в Можайске

"Можайская городская прокуратура Московской области осуществляет контроль за соблюдением прав местных жителей, чьи дома и земельные участки попали в зону подтопления. Также прокуратура контролирует ход устранения последствий затопления населенных пунктов округа", - говорится в сообщении.