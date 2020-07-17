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Прокуратура проконтролирует устранение последствий подтопления в Можайске
Прокуратура Московской области взяла на контроль соблюдение прав жителей городского округа Можайск, чьи дома находятся в зоне подтопления, сообщает пресс-служба РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
можайский район
можайск
московская область (подмосковье)
происшествия
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можайский район
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), можайский район, можайск, московская область (подмосковье), происшествия

Прокуратура проконтролирует устранение последствий подтопления в Можайске

15:52 17.07.2020
144
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Прокуратура Московской области взяла на контроль соблюдение прав жителей городского округа Можайск, чьи дома находятся в зоне подтопления, сообщает пресс-служба ведомства
Из-за ливня в Можайском районе размыло дорогу, которая соединяла три деревни и четыре дачных посёлка, более 500 дачников и местных жителей оказались отрезаны от города. В среду был возведен временный настил, что позволило жителям ходить пешком в магазин и на работу. Отмечалось, что после спада воды будет восстановлена дорога и установлена водопропускная труба. По данным регионального главка МЧС на вечер четверга, остаются подтопленными 238 участков и 64 дачных дома.
"Можайская городская прокуратура Московской области осуществляет контроль за соблюдением прав местных жителей, чьи дома и земельные участки попали в зону подтопления. Также прокуратура контролирует ход устранения последствий затопления населенных пунктов округа", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Можайский районМожайскМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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